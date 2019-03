Skyband choisit LeoSat pour son réseau de données innovant

DUBAI--(BUSINESS WIRE)--LeoSat Enterprises, qui lance une constellation de 108 satellites de télécommunications en orbite basse qui fourniront le réseau de données de couverture le plus rapide, le plus sûr et le plus étendu du monde, a conclu un accord avec SKYBAND, membre du groupe Inteltec et premier fournisseur de solutions de communications par satellite et de réseaux au Royaume d'Arabie Saoudite.

SKYBAND utilisera LeoSat pour mettre à niveau ses solutions satellitaires existantes, offrant ainsi à ses clients l'accès à un réseau unique à faible latence qui devrait révolutionner la connectivité des données. Le système LeoSat de satellites de télécommunications en orbite terrestre basse permet d'obtenir une latence plus faible et une sécurité de bout en bout plus robuste que les solutions satellitaires et terrestres traditionnelles actuellement utilisées. Ceci est possible grâce à une architecture système avancée et unique utilisant des liaisons optiques laser inter-satellites qui connectent les satellites, créant une symétrie de type fibre optique à des vitesses Gigabits tout en assurant une sécurité totale puisque les données sont cryptées et sécurisées de bout en bout sur le réseau, sans points de contact terrestres.

Le Big Data est clairement à l'origine du besoin de nouvelles infrastructures de communication et les volumes de données explosent, les réseaux mondiaux transportant déjà plus d'un zettaoctet de trafic, et cette croissance devrait être exponentielle. Cette demande croissante pour transporter rapidement et en toute sécurité de grandes quantités de données dans le monde entier dépasse rapidement l'infrastructure nécessaire pour les transporter. Le nouveau réseau unique de LeoSat a été conçu pour résoudre ces problèmes essentiels de communication et de connectivité et offrir de nouvelles opportunités aux secteurs d'activité tels que les entreprises multinationales, les télécommunications, le pétrole et le gaz, les services maritimes et gouvernementaux.

Pour les entreprises clientes, les attributs clés du système LeoSat peuvent être utilisés pour un certain nombre d'applications, par exemple, pour fournir aux banques des réseaux sécurisés avec leurs bureaux à l'étranger, fournir une énorme bande passante pour l'exploration pétrolière et gazière, permettre une connectivité transparente pour le transport maritime et la gestion de flotte ou fournir la seule connexion native 4G et 5G par satellite aux opérateurs mobiles. LeoSat peut non seulement offrir un avantage concurrentiel sur les marchés existants des services par satellite dans la région MENA et au-delà, mais il contribuera également à l'expansion de ces marchés en offrant de nouvelles opportunités grâce à des niveaux de performance auparavant inexistants ainsi que par la présence mondiale.

Ronald van der Breggen, directeur commercial de LeoSat, a déclaré : "Les entreprises mondiales ont aujourd'hui besoin d'une infrastructure instantanée, rapide, sécurisée et fiable, de n'importe où vers partout dans le monde. LeoSat emmène donc les réseaux de données dans l'espace, plaçant une nouvelle référence en matière de connectivité de données à haut débit. Avec des capacités allant au-delà du satellite et de la fibre optique, y compris des vitesses de transmission de plus de 10 gigabits par seconde et une latence de 20 millisecondes, l'infrastructure de LeoSat est ce que les communications de données attendent - un service qui change la donne et qui réalise les synergies des deux mondes pour redéfinir la connectivité en termes de capacité, latence, sécurité, efficacité et couverture. Pour les entreprises telles que SKYBAND qui cherchent à fournir des solutions de connectivité innovantes, LeoSat peut aider à ouvrir de nouveaux marchés et à assurer la croissance de leur activité."

Osman Oueida, CEO de SKYBAND a ajouté : "Chez SKYBAND, nous utilisons les dernières technologies de communication par satellite et VSAT pour la transmission de données, voix et vidéo. Notre réseau fournit des communications à haut débit, fiables, robustes, rentables, évolutives et sécurisées à travers le Royaume qui peuvent être utilisées par tous les segments de l'industrie. Nous sommes impatients d'ajouter la nouvelle architecture système unique de LeoSat à notre portefeuille".

LeoSat est soutenu par les principaux opérateurs de satellites SKY Perfect JSAT et Hispasat, et le système est développé en collaboration avec Thales Alenia Space, une société possédant une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de constellations en orbite terrestre basse. Les satellites à haut débit (HTS) de la constellation formeront un réseau maillé interconnecté par des liaisons laser, créant une dorsale optique dans l'espace qui est environ 1,5 fois plus rapide que les dorsales en fibre optique terrestre, créant ainsi un changement de paradigme dans l'utilisation des satellites pour la connectivité des données - plutôt qu'un palliatif ou dernier recours lorsqu'aucune alternative terrestre n'est disponible. LeoSat a déjà levé plus de 1,5 milliard de dollars en pré-lancement dans le cadre de contrats clients et a récemment obtenu une licence de la Commission fédérale des communications pour exploiter son réseau aux États-Unis.

Pour en savoir plus, rejoignez le GVF Satellite Hub Summit @CABSAT 2019, le mardi 12 mars, à 14h30, Séance : Global Satellite Business is Big Business (Le marché du satellite mondial est une grande entreprise) : New Space is Making it Bigger (Le nouvel espace le rend plus grand) : HTS Evolving: The LEO & MEO Factor (HTS en évolution : le facteur LEO & MEO)”.

FIN

NOTE AUX EDITEURS

Les représentants de LeoSat seront présents au CABSAT 2019 à Dubaï du 12 au 14 mars 2019. Pour obtenir une entrevue, veuillez contacter Mélanie Dickie. E-mail : melanie@leosat.com ou par téléphone au +31 6 14 22 97 62.

À propos de LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises a été créé pour tirer parti des derniers développements dans les technologies de communication par satellite afin de développer et lancer une nouvelle constellation en orbite terrestre basse qui fournira le premier service de données professionnel de très haut débit, sécurisé et disponible sur le marché dans le monde.

Avec jusqu’à 108 satellites de communications en orbite terrestre basse dans la constellation, LeoSat est la première société à avoir des satellites à haut débit (HTS) dans la constellation interconnectée par des liaisons laser, créant un réseau optique dans l’espace d’environ 1,5 fois plus rapide que les réseaux de fibre terrestre et sans recourir à aucun point terrestre. Cet ensemble unique de fonctionnalités permet à LeoSat de fournir une infrastructure instantanée rapide, sûre et fiable à l’origine ou à destination de tout point dans le monde.

Basée à Washington DC, LeoSat travaille actuellement avec Thales Alenia Space pour la constellation de satellites de télécommunications en orbite basse en bande Ka. Une fois opérationnelle, la constellation fournira des communications à haut débit, à faible latence et hautement sécurisées, ainsi qu'une bande passante pour les opérations commerciales sur les marchés des liaisons télécom, de l'énergie, des affaires maritimes, gouvernementales et internationales. Le lancement de la constellation est prévu en 2020. www.leosat.com

À propos de Skyband

SKYBAND - Luna Space Telecommunications Co. est membre du groupe Inteltec et l'un des premiers fournisseurs de services VSAT en Arabie Saoudite sous licence de la Commission des Technologies de l'Information et de la Communication (CITC) pour la création de Services VSAT, de centres d'exploitation de réseau et des services gérés de centre de données dans le Royaume de l'Arabie Saoudite.

SKYBAND conçoit, fournit et gère des solutions de réseau personnalisées, y compris la connectivité de succursale (point à point, point à multipoint et multipoint à multipoint), le réseau et les liaisons GSM (Cell-on-Wheels), la connectivité GAB et Net Banking, les GAB mobiles, la planification de la continuité des activités, les services gérés de centres de données (hébergement en co-location, gestion du stockage en sécurité réseau, etc.), les services gérés en réseau, l'accès Internet par VSAT, les solutions de connectivité ERP, la vidéoconférence et les solutions d'apprentissage en ligne multidiffusion.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.