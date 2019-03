Dental Monitoring faz parceria com Vitruvian para acelerar a expansão global de suas soluções inovadoras de Inteligência Artificial

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Dental Monitoring ("DM"), fornecedora do principal conjunto de soluções de Inteligência Artificial em ortodontia e odontologia, fechou uma rodada de financiamento de 45 milhões de euros, apoiada pelo principal investidor em crescimento, a Vitruvian Partners, para acelerar sua expansão global.

Philippe SALAH, CEO da Dental Monitoring, afirmou: "Na Dental Monitoring, acreditamos que o ecossistema dentário pode se beneficiar muito da nossa tecnologia. Estamos orgulhosos da parceria com a Vitruvian, pois sua profunda experiência no setor e abordagem internacional voltada para o crescimento nos ajudarão a alcançar nossa ambição compartilhada de tornar a Dental Monitoring acessível a todos os interessados em odontologia: pacientes, médicos, fabricantes, instituições e seguradoras do mundo todo.

Fundada na França em 2015, a Dental Monitoring foi uma das primeiras empresas a reconhecer como a Inteligência Artificial (IA) poderia transformar a profissão de dentista e construir uma plataforma de IA altamente sofisticada, protegida por mais de 80 patentes. Em um mundo onde pacientes de todas as idades esperam que a tecnologia mude sua experiência para melhor, a Dental Monitoring assumiu a missão de ajudar os profissionais de odontologia a oferece melhores cuidados e mais conveniência, com ferramentas que os pacientes estão entusiasmados: 73% dos millennials gostariam que seu médico lhes desse um aplicativo para gerenciar seus cuidados1 e 70% dos baby boomers estão empolgados com o potencial da IA para permitir que os médicos se concentrem em sua saúde2.

Todas as soluções da Dental Monitoring são baseadas em aplicativo ou na nuvem e permitem que os profissionais da área odontológica avaliem e monitorem as condições dentárias, incluindo a ortodontia, na prática ou de modo remoto. Seu objetivo é aumentar o nível de atendimento por meio do uso de ferramentas sofisticadas de avaliação, para aumentar a participação do paciente a partir de uma comunicação facilitada e aumentar a conveniência do paciente e a eficiência da prática.

A Dental Monitoring utilizará os fundos para acelerar seu desenvolvimento nos EUA e na Ásia e para fortalecer sua oferta ao mercado global de dentistas gerais com soluções sofisticadas baseadas na IA.

Torsten Winkler, parceiro na Vitruvian Partners, disse: "A Dental Monitoring é uma solução de cuidados orais verdadeiramente inovadora com base na Inteligência Artificial e demonstrou um desempenho notável no crescimento substancial de sua base de usuários e na execução de um roteiro de produtos para o mercado odontológico em geral. Estamos animados com esta parceria com o Philippe e sua equipe e em fornecer todo o apoio que pudermos para permitir que a Dental Monitoring atinja a liderança global em serviços baseados em IA no campo do atendimento odontológico”.

Em 2018, a Dental Monitoring fez uma parceria com o Grupo Straumann, líder global em odontologia estética, expandindo significativamente seu alcance para dentistas no mundo inteiro. Na IDS em Colônia, o Grupo Straumann lançará três novos produtos desenvolvidos pela DM, incluindo:

um novo ScanBox para capturar com precisão e facilidade imagens intraorais de pacientes monitorados;

uma solução para produzir uma pré-avaliação instantânea e automática das condições bucais dos pacientes; e

uma solução para gerar simulações fotográficas realistas do sorriso do paciente durante e após o tratamento.

Sobre a Dental Monitoring (www.dental-monitoring.com)

Fundada em 2015 por Philippe Salah, a Dental Monitoring é a primeira empresa baseada em IA a atender as necessidades dos profissionais de odontologia. O pacote de software da DM foi projetado para atender às necessidades dos profissionais de odontologia durante toda a jornada do paciente: antes do tratamento para aumentar a participação do paciente, durante o tratamento para aumentar a qualidade do atendimento médico e após o tratamento para garantir a estabilidade do resultado do tratamento. A empresa atualmente opera na Europa, Estados Unidos e Ásia. Ela emprega uma equipe de cerca de 150 funcionários em seus quatro escritórios localizados em Paris, Austin, Hong Kong e Sydney.

Sobre a Vitruvian Partners (www.vitruvianpartners.com)

A Vitruvian é uma empresa independente de capital de crescimento, especializada em "situações dinâmicas" – investimentos em empresas que estão passando por um crescimento e mudança significativos, geralmente impulsionados pela tecnologia. A Vitruvian ajuda as empresas do portfólio a escalar suas operações ao proporcionar um sistema de suporte operacional e assistência com iniciativas estratégicas, incluindo aquisições. Os investimentos notáveis até agora incluem líderes de mercado global em seus campos, como Just Eat, Skyscanner, bem como inovadores em ciências da vida e IA, como CRF Health, ADA Health, Darktrace, entre outros.

Os 2,4 bilhões de euros do Vitruvian Investment Partnership III (“VIP III”) estão entre os maiores grupos de capital da Europa que apóiam empresas inovadoras e de maior crescimento. A Vitruvian apoiou 30 empresas em seus dois primeiros fundos e possui ativos sob gestão de aproximadamente 5 bilhões de euros. A Vitruvian tem escritórios em Londres, Munique, Estocolmo, Luxemburgo, São Francisco e Xangai.

