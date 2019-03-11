Spotify宣佈擴大與三星的策略性合作夥伴關係

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)今天公佈與三星電子(Samsung Electronics)下一階段的策略性合作事宜，用戶將能夠在三星行動裝置上輕鬆存取Spotify 1。此外，美國使用某些三星Galaxy行動裝置（包括剛剛推出的Galaxy S10）的新Spotify用戶或許有資格免費享有六個月的Spotify Premium帳戶，可在應用程式中兌換2。從3月8日起，全球數百萬新的三星行動裝置也將預先安裝Spotify。

Spotify已經與三星的智慧平臺Bixby深度整合，以便在各種三星裝置上運作，Spotify亦針對每一位聽眾提供量身訂製的Spotify內容和推薦，令Bixby Home主螢幕得到提升。

Spotify消費產品副總裁Sten Garmark表示：「數月前，我們成為三星指定的首選音樂串流服務，而今天公佈的消息將確保全世界的聽眾在各種裝置上獲得更加順暢無縫的Spotify聆聽體驗，對此我們倍感振奮。此次合作夥伴關係將使三星行動裝置用戶無論身在何處，也不論選擇何種收聽方式，都可以輕鬆地在Spotify存取其喜愛的音樂和播客。」

三星電子美國區行銷副總裁Patricio Paucar表示：「我們的目標是盡可能為消費者提供一流的行動體驗，而Spotify是協助我們實現這一願景的理想音樂合作夥伴。無論是收聽最新的熱門專輯，抑或是查看最喜愛的播放清單，符合條件的Galaxy S10用戶均可享有六個月精彩無限的Spotify Premium帳戶。」

在此前2018年8月宣佈的消息中，Spotify成為三星的首選音樂服務供應商。今年，Spotify將繼續支援三星裝置，令三星及Spotify用戶以全新的方式發現並享受更多精彩的音樂。

關於Spotify Technology S.A.

Spotify於2008年推出，永久改變了音樂的傾聽方式。我們的使命是讓一百萬創意音樂人能夠以藝術為生，讓數十億粉絲有機會享受並從中獲得靈感，以釋放人類創作能力的潛力。我們所做的一切都是出於對音樂的熱愛。

免費發現、管理和共享超過4000萬首曲目，或升級到Spotify Premium以存取獨家功能，包括離線模式、更佳音質、Spotify Connect和無廣告收聽。

今天，我們是全球最大的音樂串流訂閱服務平臺，社群擁有2.07億用戶，包括9600萬Spotify Premium用戶，遍及79個市場。

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1 Galaxy S10、S10+、S10e、S10 5G、Galaxy Fold和某些Galaxy A系列裝置；各地區、各營運商可能有所不同。

2 用戶可透過以下連結確認是否符合資格：spotify.com/us/legal/samsung-new-6-months-free-trial-terms-and-conditions/

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