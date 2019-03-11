Spotify宣布扩大与三星的战略合作伙伴关系

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)今天公布了其与三星电子(Samsung Electronics)下一阶段的战略合作事宜，借此，用户将能够在三星移动设备上轻松访问Spotify 1。此外，美国使用某些三星Galaxy移动设备（包括刚刚推出的Galaxy S10）的新Spotify用户或许有资格免费享有六个月的Spotify Premium帐户，可在应用程序中兑换2。从3月8日起，全球数百万新的三星移动设备还将预装Spotify。

Spotify已经与三星的智能平台Bixby进行了深度整合，以便在各种三星设备上操作，Spotify亦针对每一位听众提供量身定制的Spotify内容和推荐，令Bixby Home主屏幕得到提升。

Spotify消费产品副总裁Sten Garmark表示：“ 数月前，我们成为三星指定的首选音乐流服务，而今天公布的消息将更好地保障全世界的听众在各种设备上获得更加无缝的Spotify聆听体验，对此我们倍感振奋。借助此次合作伙伴关系，无论身处何地，也不管选择哪种收听方式，三星移动用户都可以轻松地通过Spotify访问其喜爱的音乐和播客。”

三星电子美国区营销副总裁Patricio Paucar表示：“ 我们的目标是尽可能为消费者提供一流的移动体验，而Spotify是帮助我们实现这一目标的理想的音乐合作伙伴。无论是收听最新的热门专辑，抑或是查看最喜爱的播放列表，符合条件的Galaxy S10用户均可享有六个月精彩无限的Spotify Premium帐户。”

在此前2018年8月的公告中，Spotify成为三星的首选音乐服务供应商。今年，Spotify将继续支持三星设备，令三星及Spotify用户以全新的方式发现并享受更多精彩音乐。

关于Spotify Technology S.A.

Spotify于2008年推出，永久改变了音乐的倾听方式。我们的使命是让一百万创意音乐人能够以艺术为生，让数十亿粉丝有机会享受并从中获得灵感，以此释放人类的创造潜力。我们所做的一切都是出于对音乐的热爱。

免费发现、管理和共享超过4000万首曲目，或升级到Spotify Premium获取独家功能，包括离线模式、更佳音质、Spotify Connect和无广告收听。

今天，我们是全球最大的音乐流媒体订阅服务平台，社区拥有2.07亿用户，包括9600万Spotify Premium用户，遍及79个市场。

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1 Galaxy S10、S10+、S10e、S10 5G、Galaxy Fold和某些Galaxy A系列设备；各地区、各运营商可能有所不同。

2 用户可通过以下链接确认是否有资格享有特权：spotify.com/us/legal/samsung-new-6-months-free-trial-terms-and-conditions/

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