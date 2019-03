PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Dental Monitoring (“DM”), leverancier van een vooraanstaande lijn oplossingen voor kunstmatige intelligentie in de tandheelkunde en orthodontie, heeft een financieringsronde van 45 miljoen euro afgesloten om zijn wereldwijde expansie te versnellen. Daarbij werd het ondersteund door Vitruvian Partners, een toonaangevende groeiondernemer.

Philippe SALAH, CEO van Dental Monitoring, zei: “Bij Dental Monitoring geloven we dat het tandheelkundige ecosysteem enorm kan profiteren van onze technologie. We zijn er trots op samen te werken met Vitruvian, omdat hun diepgaande branchekennis en internationale, op groei gebaseerde aanpak zal helpen bij het bereiken onze gedeelde ambitie om Dental Monitoring toegankelijk te maken voor alle dentale belanghebbenden: patiënten, artsen, fabrikanten, instellingen en verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld. ”

