Dental Monitoring s'associe à Vitruvian pour accélérer l'expansion mondiale de ses solutions d'IA innovantes

Dental Monitoring, la première suite d'outils d'Intelligence Artificielle en dentisterie et en orthodontie, a clôturé un financement de 45 millions d'euros avec le fonds d'investissement européen Vitruvian Partners afin d'accélérer son expansion mondiale.

Philippe SALAH, PDG de Dental Monitoring précise : “Nous sommes fiers de nous associer à Vitruvian car nous avons la même philosophie : rendre Dental Monitoring accessible à tous les acteurs de l'industrie dentaire, patients, médecins, fabricants, institutions et compagnies d'assurance du monde entier puisque nous sommes convaincus que l'ensemble de l'écosystème bénéficierait grandement de notre technologie.”

Fondée en France en 2015, Dental Monitoring a été l'une des premières entreprises à reconnaître la façon dont l'IA pourrait transformer la profession dentaire et à construire une plate-forme d'IA hautement sophistiquée protégée par plus de 80 brevets. Dans un monde où les patients de tous âges attendent de la technologie qu’elle modifie leur expérience au mieux, Dental Monitoring s'est donné pour mission d'aider les professionnels dentaires à offrir de meilleurs soins et davantage de confort, avec des outils que les patients ont envie d’utiliser : 85% des français se disent prêts à utiliser une solution de santé connectée pour améliorer leur prise en charge et 70% des baby-boomers font part de leur enthousiasme quant au potentiel de l’IA pour permettre aux médecins de se concentrer sur le traitement de pathologies.

Toutes les solutions de Dental Monitoring se fondent sur le cloud ou en sont des applications. Elles permettent aux professionnels dentaires d’évaluer et de surveiller les problèmes dentaires, y compris l’orthodontie, en consultations en cabinet mais aussi à distance. Leur objectif est d’accroître le niveau de soins grâce à l’utilisation d’outils d’évaluation sophistiqués, d’augmenter l’engagement et le confort des patients grâce à une communication plus facile avec le dentiste, ainsi que d’accroître la productivité des dentistes.

Dental Monitoring utilisera ces fonds pour accélérer son développement aux États-Unis et en Asie et pour renforcer son offre sur le marché mondial des dentistes généralistes grâce à des solutions sophistiquées basées sur l'IA.

Torsten WINKLER, Partner chez Vitruvian Partners, précise : “Dental Monitoring a développé une technologie disruptive pour le secteur dentaire, comme en témoigne la remarquable croissance du nombre d’utilisateurs de son premier produit. Les produits en cours de développement ont, de plus, le potentiel de transformer l’ensemble du marché dentaire au niveau mondial. Nous sommes ravis de collaborer avec Philippe et son équipe et de leur apporter tout l’appui possible pour permettre à Dental Monitoring de devenir un leader mondial des services de soins dentaires fondés sur l'IA.”

En 2018, un partenariat avec le groupe Straumann AG, un leader dans l’industrie dentaire, a permis à Dental Monitoring d’ouvrir son offre à des millions de dentistes de part le monde. À l’IDS de Cologne, le groupe Straumann lancera trois produits développés en partenariat avec Dental Monitoring :

- une nouvelle ScanBox pour capturer facilement et avec précision des images intra-orales des patients suivis ;

- une solution pour produire une pré-évaluation instantanée et automatique des conditions buccales des patients ; et

- une solution pour générer des simulations photo-réalistes du sourire du patient pendant et après le traitement.

A propos de Dental Monitoring (www.dental-monitoring.com)

Fondée en 2015 par Philippe Salah, Dental Monitoring est la première société basée sur l’IA répondant aux besoins des professionnels du secteur dentaire. La suite logicielle DM est conçue pour répondre aux besoins des dentistes tout au long du parcours du patient : en amont du traitement pour accroître l'engagement du patient, pendant le traitement pour augmenter la qualité des soins fournis par le médecin et en aval du traitement pour assurer la stabilité du résultat obtenu. La société est actuellement présente en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Elle compte environ 150 employés répartis dans ses 4 bureaux situés à Paris, Austin, Hong Kong et Sydney.

A propos de Vitruvian Partners (www.vitruvianpartners.com)

Vitruvian est un fonds d’investissement spécialisé dans les ‘situations dynamiques’ - investissements dans des sociétés en forte croissance et mutations généralement portées par la technologie. Vitruvian accompagne les sociétés de son portefeuille dans l’évolution de leurs opérations en fournissant un soutien opérationnel et une assistance dans le déploiement stratégique, y compris les acquisitions. Parmi leurs investissements notables, on répertorie des leaders de leurs marchés respectifs comme Just Eat et Skyscanner, ainsi que des innovations dans le domaine biotechnologie et l’IA, comme CRF Health, ADA Health et Darktrace.

Avec une valeur de 2,4 milliards d’euros, Vitruvian Investment Partnership III (“VIP III”) fait partie des fonds les plus importants d’Europe, et soutient les initiatives les plus innovantes et les sociétés à très forte croissance. Vitruvian a pris des participations dans 30 sociétés au travers de ses deux premiers fonds et gère un actif représentant un volume d'environ 5 milliards d'euros. Vitruvian a des bureaux à Londres, Munich, Stockholm, Luxembourg, San Francisco et Shanghai.