松下与Delos中国携手，共同推动健康人居空间的研究和实证

北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 松下电器产业株式会社环境方案公司（以下简称“松下”） 与Delos中国（名称：得乐室（北京）建筑科技有限公司 总公司：北京市）就共同推动中国住宅及办公室等“人居空间”的健康环境研究和实证达成战略合作协议。

双方承诺，松下和Delos中国将利用双方的知识和技术共同探索人类健康与室内环境的相互关系，推动健康人居领域研究，帮助人们实现健康和幸福的美好未来。今后，松下与Delos中国位于北京市内开设的“Well人居实验室（中国）”合作，在结合设置了松下产品的实验空间内，对新提出的环境解决方案对人员健康的影响进行实证实验。松下致力于人居空间健康环境的研究，其健康解决方案以国际领先健康建筑标准为参照标的，包括国际著名的WELL健康建筑标准在内。松下从2017年开始积极与Delos合作，参与健康人居解决方案方面的研究与实证。通过此次在中国的合作，松下将进一步加深与Delos之间在开创健康人居领域的合作。

“Well人居实验室（中国）”是针对人居环境进行实时研究的实验设施，旨在跟踪生活情景中参与实验的人群与特定的室内环境变量因素之间的互动关系并从中验证室内环境变量因素对人体健康与福祉的影响。该实验室是Delos公司在美国创办同类实验设施后在亚州开设的首家实验室。Well人居实验室（中国）是亚洲首个将建筑科学、行为科学和健康科学相结合以帮助量化并最终改善室内环境对人体健康、舒适度和表现的影响的科研中心。Well人居实验室（中国）总建筑面积为2400平方米，设置有大量的传感器和先进的可重构空间，研究人员可以在模拟的真实环境中监控和测试与人居健康相关的产品和系统。

为因应中国气候、环境和人文的挑战，Well人居实验室（中国）将集中开展外部环境及室内环境对人体健康影响的有关研究，研究空间平台包括主要人居实验区、旋转实验区、卫星实验室（筹建中）和科学家远程实验区（筹建中）。Well人居实验室（中国）的旋转实验区是中国首个可360度旋转的人居实验空间，可进行任意朝向的室内环境和建筑性能模拟和测试，减轻了太阳热辐射和眩光等季节性因素的影响。Well人居实验室（中国）的研究课题涵盖十余种行业和市场高度关注的研究方向，主要包括健康办公、健康家居、高密度人群空间、老年公寓、长租公寓、酒店、共享空间、展厅、教室等重点环境的研究。

松下环境方案公司 常务 技术本部 本部长 冈 秀幸（Hideyuki Oka）表示：“松下2017年开始与美国Delos进行了合作和人居健康相关的共同研究，这次和Delos中国面对住宅，写字楼等‘人居空间’健康环境方面又开始了共同研究。今后松下将和Delos中国一起，与中国相关的战略伙伴携手，通过提供拥有高附加价值的‘人居空间’，为中国人民打造更健康、更舒适的生活环境做贡献。“

Delos公司总裁兼首席运营官夏彼得（Peter Scialla）表示：“本次Delos与松下合作，彰显Delos携手健康产业、整体提升健康人居水平的宗旨。先进的研究与解决方案将推动全球健康人居环境的改善。”

松下计划在这所拥有最尖端设备的实验室中，以此前累积的空气质量环境、光环境等有关空间对人类影响的丰富知识为基础，并融入以国际健康建筑认证标注为参照的全新方案，与Delos公司合作对其效果进行实证。Delos是健康房地产科技创新公司，曾研发了目前引领国际健康建筑运动的WELL健康建筑标准。该标准是完全中立的、为全球健康建筑根据建筑性能进行认证的评级体系，认证条款涵盖空气、光、水、营养、运动、热舒适、声环境、材料、精神、社区等10大概念。近年来，中国市场高度重视建筑空间使用人群的健康和舒适度，社会对环境污染的因应、以及政府提出的健康环境措施层出不穷，为健康建筑市场的壮大提供良好条件。

关于松下环境方案公司：

松下环境方案公司是松下集团的分公司，以对人类生活息息相关的住宅，商业楼宇，公共空间为对象，活用多年积累的创造舒适环境的技术，以及能源管理技术，为世界中的人类，实现减轻环境负荷，并提供更舒适的生活空间。松下集团会最大化活用产品群，并提供卓越的技术·服务等，通过提供解决方案，创造前所未有的新价值，来作为松下的事业使命，继续前行。

关于Delos（中国）：

Delos （中国）是美国健康房地产科技创新公司DelosTM的中国公司，其宗旨是将Delos及其相关公司的主营业务在亚洲落地。通过打造贯穿全产业链的“健筑幸福”生态系统，Delos（中国）的业务代表并推动Delos在全球开创健康房地产科技的企业宗旨。Delos （中国）的核心业务包括健康房地产的研发、针对亚洲环境提供的健康人居解决方案。Delos（中国）同时也负责国际WELL建筑研究院TM（IWBITM）的WELL健康建筑标准TM在亚洲的推广。Delos（中国）负责Well 人居实验室TM（中国）的运营。该实验室是针对亚洲室内环境质量这一具有区域性特质的挑战而跨越建筑科学、健康科学与行为科学三大领域进行健康人居课题研究的科研中心。

关于松下

松下集团是全球领先的电子产品制造商，主要从事为住宅空间、非住宅空间、移动领域以及个人领域的消费者提供先进的电子技术和系统解决方案。公司自1918年创立以来，业务拓展遍及全球，截止至2018年3月31日，已有592家子公司分布在世界各地，销售额为7.98兆日元。公司的股票在东京、名古屋证券交易所上市。公司致力于打造跨行业、跨领域的企业核心价值，力争为广大消费者创造更美好的生活、更美丽的世界。

松下与中国的合作始于1978年，事业涵括生产制造、研发、销售等多个方面，40年来，松下在中国的事业规模日益扩大，已在中国国内拥有75家公司，职工人数约5.8万人。如欲了解更多信息，请访问公司网站：http://panasonic.net,中国区官方网站：http://panasonic.cn,官方微博网址：http://e.weibo.com/aboutpanasonic，官方微信：Panasonic松下中国

来源：

http://panasonic.cn/about/news_view/id/29/n_id/1968

相关链接

关于Delos（中国）

http://delos.com.cn/