Spotify kündigt Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit Samsung an

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) kündigte heute den nächsten Schritt seiner strategischen Beziehungen mit Samsung Electronics an: Nutzer sollen künftig über Samsung-Mobilgeräte reibungslosen Zugang zu Spotify erhalten1. Zudem können sich neue Spotify-Kunden in den USA mit ausgewählten Samsung Galaxy-Mobilgeräten, einschließlich des kürzlich auf dem Markt erschienenen Galaxy S10, für sechs Monate kostenfreies Spotify Premium qualifizieren, das in der App eingelöst werden kann2. Ab 8. März wird Spotify ebenfalls auf Millionen neuen Samsung-Mobilgeräten weltweit vorinstalliert.

Spotify ist inzwischen vollständig in die Intelligenzplattform Bixby von Samsung integriert, die so konzipiert wurde, dass sie über das Samsung-Geräte-Ökosystem hinweg einsatzfähig ist. Spotify macht auch den Startbildschirm von Bixby attraktiver, indem dort Spotify-Inhalte und -Empfehlungen platziert werden, die auf jeden Hörer zugeschnitten sind.

„ Wir waren begeistert, als wir vor einigen Monaten von Samsung zum Musik-Streaming-Dienstleister des Vertrauens ernannt wurden. Die heutige Nachricht gewährleistet damit ein noch nahtloseres, geräteübergreifendes Spotify-Hörerlebnis für Zuhörer weltweit“, so Sten Garmark, Vizepräsident für Konsumprodukte bei Spotify. „ Durch diese Partnerschaft können die Anwender von Samsung-Mobilgeräten einfacher auf ihre Lieblingsmusik und -Podcasts auf Spotify zugreifen, wo immer sie sind und wie auch immer sie diese hören möchten.“

„ Unser Ziel besteht darin, unseren Kunden die besten Erfahrungen mit ihren Mobilgeräten zu bieten. Spotify ist in Sachen Musik der ideale Partner für uns, denn mit seiner Unterstützung können wir diese Vision Wirklichkeit werden lassen“, so Patricio Paucar, Vizepräsident für Marketing bei Samsung Electronics America. „ Ob sie nun die neusten Top-Alben oder eine Auswahl ihrer Lieblingswiedergabeliste hören möchten - berechtigte Galaxy S10-Nutzer erhalten von uns Zugriff auf ein sechsmonatiges Spotify Premium-Angebot.“

Wie bereits im August 2018 angekündigt, wurde Spotify zum Vertrauens-Musikdienstleister von Samsung ausgewählt. Spotify wird Samsung-Geräte dieses Jahr weiterhin unterstützen, um Nutzern von Samsung und Spotify die Möglichkeit zu bieten, Musik auf neue Art und Weise zu entdecken und zu genießen.

Über Spotify Technology S.A.

Als wir Spotify im Jahr 2008 lancierten, veränderten wir das Musikhören für immer. Unser Auftrag ist es, das Potenzial menschlicher Kreativität für alle zu erschließen, indem wir Millionen von Kulturschaffenden die Gelegenheit geben, von ihrer Kunst leben zu können und Milliarden von Fans die Möglichkeit, sich von diesen schöpferischen Personen inspirieren und unterhalten zu lassen. Hinter allem, was wir tun, steckt unsere Liebe zur Musik.

Entdecken, verwalten und teilen Sie über 40 Millionen Musikstücke kostenlos oder gönnen Sie sich Spotify Premium mit Zugang zu exklusiven Funktionen wie Offline-Modus, besserer Klangqualität, Spotify Connect und werbefreien Musikgenuss.

Heute sind wir der weltweit größte Abonnementsdienst für Musikstreaming und haben eine Gemeinschaft von 207 Millionen Nutzern, einschließlich 96 Millionen Spotify-Premium-Abonnenten, auf 79 Märkten.

Für weitere Informationen, Bilder oder zur Kontaktaufnahme mit unserem Presseteam rufen Sie unsere Presseseite unter https://newsroom.spotify.com/ auf.

1 Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G, Galaxy Fold und ausgewählte Geräte der Galaxy A-Serie; kann je nach Region und Träger variieren.

2 Kunden können sich ihre Eignung über folgenden Link bestätigen lassen: spotify.com/us/legal/samsung-new-6-months-free-trial-terms-and-conditions/

