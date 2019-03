Spotify annonce l’élargissement de son partenariat stratégique avec Samsung

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Spotify Technology S.A. (NYSE : SPOT) a annoncé aujourd’hui la prochaine étape de sa relation stratégique avec Samsung Electronics qui va permettre d’offrir aux utilisateurs un accès sans friction à Spotify, sur leurs appareils mobiles Samsung1. En outre, les nouveaux clients de Spotify aux États-Unis, dotés de certains appareils mobiles Samsung Galaxy, notamment le tout nouveau Galaxy S10, pourront bénéficier de six mois d’accès gratuit à Spotify Premium, depuis app2. À partir du 8 mars, Spotify sera également préinstallé sur des millions de nouveaux appareils mobiles Samsung dans le monde.

Spotify a été profondément intégré à Bixby, la plateforme intelligente de Samsung, conçue pour fonctionner avec l’écosystème d’appareils de Samsung. Par ailleurs, Spotify améliore l’écran d’accueil de Bixby en proposant un contenu Spotify et des recommandations adaptées à chaque auditeur.

« Nous étions déjà très heureux d’avoir été nommés comme le service privilégié de streaming de musique, de Samsung il y a plusieurs mois, mais l’annonce d’aujourd’hui signifie que les auditeurs du monde entier bénéficieront d’une expérience d’écoute Spotify plus transparente sur leurs appareils », a déclaré Sten Garmark, vice-président des produits grand public, chez Spotify. « Ce partenariat permet aux utilisateurs de mobiles Samsung d’accéder facilement à leur musique et à leurs podcasts préférés sur Spotify, où qu’ils soient et quel que soit le type d’écoute qu’ils choisissent. »

« Notre objectif est de fournir la meilleure expérience mobile possible à nos clients, et Spotify est le partenaire musical idéal pour nous aider à concrétiser cette vision », a confié pour sa part Patricio Paucar, vice-président du marketing chez Samsung Electronics America. « Qu’ils écoutent les derniers albums à succès, ou qu’ils se connectent sur leur playlist préférée, nous offrons aux utilisateurs éligibles du Galaxy S10 l’accès à une offre Spotify Premium exceptionnelle de six mois. »

Comme annoncé précédemment en août 2018, Spotify est devenu le fournisseur privilégié de services de musique, de Samsung. Spotify continuera de soutenir les appareils Samsung cette année pour permettre aux utilisateurs de Samsung et Spotify de découvrir et d’apprécier de la musique de manière inédite.

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify a transformé à tout jamais l’écoute musicale lorsque nous nous sommes lancés en 2008. Notre mission est de donner libre cours au potentiel de la créativité humaine en donnant l’occasion à un million d’artistes créatifs de vivre de leur art et en donnant à des milliards de fans l’occasion d’apprécier et d’être inspirés par ces créateurs. Tout ce que nous faisons est guidé par notre amour pour la musique.

Découvrez, gérez et partagez plus de 40 millions de titres gratuitement, ou passez à Spotify Premium pour accéder à des fonctionnalités exclusives telles que le mode hors ligne, une qualité sonore améliorée, Spotify Connect, et une écoute sans publicité.

Nous sommes aujourd’hui le plus grand service d’abonnement au monde de diffusion musicale en continu, avec une communauté de 207 millions d’utilisateurs, dont 96 millions d’abonnés Spotify Premium, sur 79 marchés.

1 Ceci concerne les appareils Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G, Galaxy Fold ainsi que certains appareils de la série Galaxy A ; susceptible de varier selon la région ou l’opérateur.

2 Les clients peuvent confirmer leur éligibilité via le lien suivant : spotify.com/us/legal/samsung-new-6-months-free-trial-terms-and-conditions/

