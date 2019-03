Saudi Aramco Energy Ventures investit dans l'entreprise norvégienne de logiciels d'intelligence artificielle Earth Science Analytics

DHAHRAN, Arabie saoudite & STAVANGER, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Earth Science Analytics AS, fournisseur norvégien de logiciels de géoscience de prospection pétrolière basés sur l'intelligence artificielle, a obtenu, dans le cadre d'une levée de fonds de série A, un financement de la part de Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV), la filiale capital-risque de Saudi Aramco, chef de file international actif dans les secteurs intégrés de la chimie et de l'énergie.

Earth Science Analytics est à la pointe du développement d'un logiciel de géoscience de nouvelle génération, basé sur l'intelligence artificielle et destiné à l'exploration pétrolière. L'objectif d’EarthNET, la plateforme logicielle basée sur le cloud, est de permettre un pronostic plus rapide, plus précis et moins onéreux des propriétés de la roche et des fluides des sous-sols, et par conséquent de mettre en œuvre des prospections et une production pétrolières et gazières plus rentables et caractérisées par un taux de réussite plus élevé que ce qui peut être obtenu à l'aide des flux de travail et des logiciels classiques.

Caroline Svae de SAEV a déclaré : « Nous sommes plus que ravis d'avoir réalisé cet investissement au bénéfice d'Earth Science Analytics. Il s'agit d'une entreprise composée d'une formidable équipe et nous pensons que leur technologie pourrait transformer la façon dont l'industrie pétrolière et gazière pronostique et modélise les propriétés des réservoirs présents dans les sous-sols, tout en incluant les aspects gestion de l'incertitude et évaluation des risques. »

Eirik Larsen, PDG d'Earth Science Analytics a affirmé : « Nous avons connu une croissance organique dès le début et notre logiciel d'intelligence artificielle innovant basé sur le cloud a déjà été commercialisé. À présent, nous levons des fonds supplémentaires afin d'accélérer les ventes et le développement du produit, en tirant avantage de notre position de départ de leader, pour devenir le premier fournisseur mondial de solutions alliant intelligence artificielle et géoscience. Cet investissement valide notre travail de façon significative et nous indique que nous sommes sur la bonne voie. Nous nous réjouissons vraiment à l'idée de travailler avec SAEV. »

À propos d'Earth Science Analytics

Earth Science Analytics AS est une entreprise technologique norvégienne développant des technologies de prospection et de production de toute nouvelle génération. Earth Science Analytics a pour objectif d'améliorer les taux de réussite de l'exploration et de la production pétrolières et gazières en proposant des flux de travail, des solutions de base de données et des logiciels d'analyse de données basés sur la géoscience.

À propos de Saudi Aramco Energy Ventures

Saudi Aramco Energy Ventures LLC (SAEV) est la filiale capital-risque de Saudi Aramco, le chef de file mondial actif dans les secteurs complètement intégrés de l'énergie et de la pétrochimie. Basée à Dhahran et possédant des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, SAEV a pour mission d'investir à l'international dans des start-up et des entreprises à forte croissance concevant des technologies revêtant une importance stratégique pour sa société mère.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.