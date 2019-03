AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de CESCE México, S.A. de C.V. y CESCE Fianzas México, S.A. de C.V.

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor a Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “bbb”, y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa.MX” de CESCE México, S.A. de C.V. (CESCEM). Al mismo tiempo, AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor a Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “bbb+” y la Calificación en Escala Nacional México de “aa+.MX” de CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. (CESCEF). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Ambas compañías están domiciliadas en la Ciudad de México, México.

Las calificaciones de CESCEM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocios limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de CESCEF reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocios neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de CESCEM y CESCEF también reflejan su afiliación con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), excelente capitalización ajustada por riesgos y un programa de reaseguro bien estructurado. Parcialmente mitigando estos factores positivos de las calificaciones están los resultados netos negativos de CESCEM, aunado a la intensa competencia en el segmento mexicano de seguros de crédito. En el caso de CESCEF, los factores positivos de las calificaciones mencionados anteriormente están parcialmente mitigados por ser una empresa con un corto historial de operaciones y la intensa competencia en el segmento de fianzas en México.

CESCEM pertenece en un 51% a CESCE a través de su filial Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito (CIAC) y 49% a Banco Nacional de Comercio Exterior, el cual es un banco de desarrollo mexicano. CESCEM se especializa exclusivamente en seguros de crédito. A septiembre de 2018, la compañía se ubicó en la cuarta posición en el segmento mexicano de seguros de crédito.

CESCEF comenzó operaciones en 2011 y pertenece por completo a CIAC. CESCEF suscribe principalmente fianzas administrativas y está listada como la décima tercera compañía de un total de 16 en el segmento mexicano de fianzas (a septiembre 2018) con una participación de mercado menor al 1%.

CESCEM y CESCEF respaldan sus operaciones en la experiencia de suscripción y de negocios de su compañía matriz, CESCE, adhiriéndose a sus políticas y procedimientos, y recibiendo soporte de reaseguro por parte de CESCE y sus afiliadas, lo cual beneficia la fortaleza financiera de ambas filiales mexicanas. Adicionalmente, CESCE ha mantenido, históricamente, operaciones bien capitalizadas en ambas compañías.

Ambas compañías están fuertemente capitalizadas ya que siguen prácticas de administración de riesgos bien establecidas, que limitan las exposiciones a riesgos a través de políticas conservadoras de suscripción e inversión; así como un extenso programa de reaseguro principalmente colocado con su compañía matriz y sus afiliadas, y el resto con reaseguradores con un buen nivel de security.

CESCEM ha mantenido este nivel de capitalización a pesar de presentar resultados negativos durante los últimos años, siendo 2017 el año con mayores pérdidas esperadas en un periodo de cinco años, por la combinación de la alta siniestralidad y eventos no recurrentes. Las calificaciones de CESCEM reconocen su falta de éxito en el cumplimiento de sus objetivos de rentabilidad, además de un mercado altamente concentrado y competitivo, a pesar de que la compañía superó su presupuesto comercial en 2018, lo cual debería contribuir a mejorar su desempeño en el mediano plazo.

Para CESCEF, el fuerte nivel de capitalización se ha mantenido a través de inyecciones de capital importantes en 2012 y 2013, a pesar de reportar resultados negativos durante sus primeros tres años de operación. La compañía ha reportado resultados positivos desde 2014, como resultado de un adecuado volumen de primas, bajo índice de siniestralidad y sólidas prácticas de suscripción. AM Best espera que esta tendencia continúe en 2019 si el crecimiento del segmento mexicano de fianzas no es afectado negativamente por el gasto en infraestructura por parte del nuevo gobierno durante los próximos años.

Acciones negativas en las calificaciones de ambas filiales ocurrirán si en la opinión de AM Best, se deteriora la importancia estratégica o el apoyo brindado por su casa matriz.

Factores positivos que podrían llevar a una mejora de las calificaciones de CESCEM incluyen una mejora sustancial en sus métricas de rentabilidad como resultado de mayor eficiencia, mejoras en la suscripción y una implementación exitosa de su estrategia para un crecimiento sano de las primas, en línea con niveles fuertes de capitalización. Factores negativos adicionales que podrían resultar en una baja de las calificaciones de CESCEM incluyen el deterioro continuo de su desempeño operativo, o si la compañía no cumple con sus objetivos comerciales o de suscripción a niveles que afecten su base de capital y lleven a la capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden las calificaciones actuales.

Factores positivos que podrían llevar a una mejora de las calificaciones de CESCEF incluyen el mantenimiento de su buen desempeño operativo al mismo tiempo que mantiene sus niveles fuertes de capitalización. Un factor negativo adicional que podría resultar en una baja de las calificaciones de CESCEF sería un desempeño operativo negativo que erosione significativamente su base de capital a niveles que no respalden las calificaciones actuales.

