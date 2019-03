Saudi Aramco Energy Ventures investiert in norwegischen KI-Softwareanbieter Earth Science Analytics

DHAHRAN, Saudi-Arabien und STAVANGER, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--Earth Science Analytics AS, ein norwegischer Anbieter von auf künstlicher Intelligenz basierender Software für Erdöl-Geowissenschaften, hat eine Finanzierungsrunde A mit Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV) abgeschlossen. Saudi Aramco Energy Ventures ist der Corporate-Venture-Arm von Saudi Aramco, einem weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen.

Earth Science Analytics ist Vorreiter bei der Entwicklung der nächsten Generation KI-basierter Software für Erdöl-Geowissenschaften. Ziel der cloudbasierten Softwareplattform mit dem Namen EarthNET ist die Erstellung schnellerer, kostengünstigerer und genauerer Prognose der Gesteins- und Fluideigenschaften im Untergrund. Damit können Exploration und Produktion von Öl und Gas wesentlich profitabler und mit höheren Erfolgsraten realisiert werden als bei der Nutzung traditioneller Software und Arbeitsabläufe.

Caroline Svae von SAEV erklärte: „Wir sind sehr zufrieden mit dieser Investition in Earth Science Analytics. Das Team von Earth Science Analytics ist beeindruckend, und wir sind überzeugt, dass die Technologie die Art und Weise revolutionieren wird, wie die Öl- und Gasindustrie die Eigenschaften von Lagerstätten prognostiziert und modelliert. Dazu gehört auch die Bewertung der Unsicherheiten und Risiken.“

Eirik Larsen, CEO von Earth Science Analytics, ergänzte: „Wir sind von Anfang an organisch gewachsen, und unsere bahnbrechende cloudbasierte KI-Software ist bereits auf dem Markt etabliert. Jetzt investieren wir zusätzliches Kapital, um die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten zu beschleunigen und unseren Vorsprung als globaler Lösungsanbieter im Bereich der künstlichen Intelligenz und Geowissenschaften auszubauen. Die Investition ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SAEV.“

Über Earth Science Analytics

Das norwegische Technologieunternehmen Earth Science Analytics AS entwickelt Explorations- und Produktionstechnologie der nächsten Generation. Earth Science Analytics strebt die Optimierung der Explorations- und Produktionsergebnisse mit geowissenschaftlich orientierter Datenanalysesoftware, Datenbanklösungen und Arbeitsabläufen an.

Über Saudi Aramco Energy Ventures

Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV) ist der Corporate-Venture-Arm von Saudi Aramco, einem weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen. SAEV investiert in Frühphasen-Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial und Technologien, die für Aramco von strategischer Bedeutung sind. Das in Dhahran ansässige Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.