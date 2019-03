DHAHRAN, Saudi-Arabië & STAVANGER, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Earth Science Analytics AS, een Noorse aanbieder van geowetenschappelijke software voor kunstmatige intelligentie, heeft een serie A-financiering aangetrokken van Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV), de dochtermaatschappij van ‘s werelds grootste geïntegreerde energie- en chemiebedrijf, Saudi Aramco.

Earth Science Analytics is toonaangevend in de ontwikkeling van de volgende generatie geowetenschappelijke software op basis van kunstmatige intelligentie. Het doel van het cloudgebaseerde softwareplatform EarthNET is om sneller, goedkoper en nauwkeuriger de eigenschappen van gesteente en vloeistoffen in de ondergrond te voorspellen en zo de exploratie en productie van olie en gas met een grotere winstgevendheid en hogere succespercentages mogelijk te maken dan met traditionele software en workflows.

