NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) kondigde vandaag de volgende stap aan in haar strategische relatie met Samsung Electronics door gebruikers probleemloze toegang te bieden tot Spotify op mobiele apparaten van Samsung. Bovendien kunnen nieuwe Spotify-gebruikers in de VS met geselecteerde Samsung Galaxy mobiele apparaten, waaronder de zojuist gelanceerde Galaxy S10, in aanmerking komen voor zes maanden gratis Spotify Premium, in app te verzilveren. Vanaf 8 maart wordt Spotify ook vooraf geïnstalleerd op miljoenen nieuwe Samsung mobiele apparaten wereldwijd.

Spotify is sterk geïntegreerd met Bixby, het intelligentieplatform van Samsung, ontworpen om te werken in het ecosysteem met apparaten van Samsung, Spotify verbetert ook het Bixby Home-scherm door Spotify-content en aanbevelingen op maat voor elke luisteraar te bieden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.