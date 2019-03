NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) ha annunciato in data odierna il passaggio successivo nel suo rapporto di collaborazione strategica con Samsung Electronics fornendo agli utenti l’accesso diretto a Spotify dai dispositivi mobili di Samsung1. Inoltre, i nuovi consumatori di Spotify residenti negli Stati Uniti con dispositivi mobili Samsung Galaxy scelti, incluso il modello appena lanciato Galaxy S10, potrebbero ottenere sei mesi gratuiti del servizio Spotify Premium, riscattabile all’interno dell’app2. A partire dall’8 marzo Spotify sarà inoltre preinstallato in milioni di nuovi dispositivi mobili di Samsung in tutto il mondo.

