Mindray assina o Compromisso de dados abertos da Patient Safety Movement e torna-se a 90.ª empresa a participar do movimento para melhorar a segurança do paciente

IRVINE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) anunciou hoje que a Mindray, desenvolvedora e fabricante global de dispositivos médicos tornou-se a 90.ª empresa a assinar o Compromisso de dados abertos da PSMF, demonstrando seu compromisso em melhorar a segurança do paciente por meio do compartilhamento de dados.

“ Estamos entusiasmados em ter a Mindray se unindo ao Patient Safety Movement”, disse Joe Kiani, fundador e presidente da Patient Safety Movement Foundation. “ Há apenas 7 anos, começamos com 9 empresas e agora são 90. Através dos compromissos dessas 90 empresas, a super rodovia de dados do paciente está se tornando realidade e os desenvolvedores podem criar algoritmos preditivos e ferramentas de apoio à decisão para ajudar os médicos a salvar vidas. Agradecemos à Mindray por concordar em fazer o compromisso de compartilhar seus dados com quem puder usá-los para melhorar a segurança do paciente”.

“ Somos gratos ao Patient Safety Movement ao criar um caminho em busca de zero mortes evitáveis em nosso setor. Desenvolver soluções inovadoras que impactem positivamente os resultados dos pacientes sempre esteve no centro do compromisso da Mindray de colocar a segurança do paciente em primeiro lugar”, disse Li Xinsheng, gerente geral da unidade de negócios da Mindray PMLS. “ Vamos trabalhar em estreita colaboração com o Patient Safety Movement para fazer a nossa parte em ajudar a acabar com a crise global de danos evitáveis e morte nos hospitais”.

A Mindray foi fundada em 1991 na China. A empresa é uma desenvolvedora, fabricante e fornecedora global líder em dispositivos médicos cuja missão é oferecer produtos médicos de alta qualidade e ricamente caracterizados, tornando os serviços de saúde mais acessíveis e alcançáveis em todo o mundo. A Mindray fornece soluções em três negócios principais: monitoramento do paciente e suporte de vida, imagiologia médica e diagnóstico in-vitro. Sua linha de equipamentos de ultrassonografia inclui sistemas de ultrassonografia em preto e branco, sistemas de ultrassom colorido, sistemas portáteis e sondas.

A Patient Safety Movement Foundation incentiva as empresas de tecnologia de saúde a compartilhar os dados para os quais seus produtos são adquiridos, sujeito às leis aplicáveis de privacidade do paciente. Eles fazem isso sem divulgar quaisquer algoritmos exclusivos ou dados protegidos. As empresas que assinam o Compromisso de dados abertos da PSMF permitem o acesso aos dados gerados por seus dispositivos médicos a qualquer pessoa que possa utilizá-lo para melhorar a segurança do paciente, incluindo pesquisadores e engenheiros de software. Os dados ajudam a promover o desenvolvimento de algoritmos preditivos que podem alertar médicos e pacientes para tendências perigosas e, potencialmente, desencadear intervenções precoces que salvam vidas. Até o momento, as seguintes empresas se comprometeram a compartilhar seus dados: https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/view-all-open-data-pledges/.

Para mais informações sobre o Patient Safety Movement Foundation ou para fazer parte do compromisso, acesse: https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/open-data-pledges-faqs/.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA, e 4,8 milhões em todo o mundo, de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation é uma organização global sem fins lucrativos que cria ferramentas gratuitas para pacientes e hospitais. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Aprimorar a segurança do paciente exigirá um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, fornecedores de assistência à saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e contribuintes privados. A Patient Safety Movement Foundation trabalha com todas as partes interessadas para abordar os problemas com soluções acionáveis para a segurança dos pacientes. A fundação realiza também a Cúpula Mundial Anual de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente. A cúpula reúne algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates que estimulem pensamentos e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para superar os desafios de segurança dos pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes, que incentivam empresas de tecnologia médica a compartilharem os dados sobre a compra de seus produtos e convocam hospitais a se comprometerem a implementar soluções acionáveis para a segurança dos pacientes, a Patient Safety Movement Foundation trabalha para atingir a meta de reduzir a ZERO as mortes evitáveis. Acesse patientsafetymovement.org.

