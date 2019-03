IRVINE, Californië--(BUSINESS WIRE)--De Patient Safety Movement Foundation (PSMF) heeft vandaag aangekondigd dat de wereldwijde ontwikkelaar van medische hulpmiddelen en fabrikant Mindray het 90e bedrijf is geworden dat de PSMF’s Open Data Pledge heeft ondertekend, waarmee het zijn betrokkenheid bij het verbeteren van de patiëntveiligheid door het delen van gegevens aantoont.

“ We zijn verheugd dat Mindray zich aansluit bij de Patiëntveiligheidsbeweging”, aldus Joe Kiani, oprichter en voorzitter van de PSMF. “ Nog maar 7 jaar geleden begonnen we met 9 bedrijven en nu zijn dat er 90. Door de verplichtingen van deze 90 bedrijven wordt de patiëntendatasupersnelweg werkelijkheid en kunnen ontwikkelaars voorspellende algoritmes en beslissingsondersteunende tools creëren om clinici te helpen levens te redden. We danken Mindray voor zijn toezegging om hun gegevens te delen met iedereen die ze kan gebruiken om de veiligheid van de patiënt te verbeteren.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.