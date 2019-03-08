迈瑞签署患者安全运动“开放数据承诺”，成为第90家以此改善患者安全的公司

加州尔湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--患者安全运动基金会(Patient Safety Movement Foundation, PSMF)今天宣布，全球性医疗器械开发和制造厂商迈瑞(Mindray)成为第90家签署PSMF“开放数据承诺”(Open Data Pledge)的公司，展示了其对于通过数据共享改善患者安全的承诺。

患者安全运动基金会创始人兼主席Joe Kiani表示：“ 我们非常高兴迈瑞加入到患者安全运动中来。就在7年之前，我们最初只有9家公司，而如今已经多达90家。凭借这90家公司的努力，患者数据的信息高速公路正成为现实，而开发者能够创建预测性的算法和决策支持工具，从而帮助临床工作人员挽救患者的生命。我们感谢迈瑞签署承诺，将他们的数据与那些能够利用这些数据来改善患者安全的人共享。”

迈瑞PMLS事业部总经理Li Xinsheng表示：“ 我们非常感谢患者安全运动为我们行业实现零例可预防患者死亡的目标铺平了道路。迈瑞自身坚持以患者安全为先，而开发创新的解决方案，积极改善患者疗效始终是这一承诺的核心所在。我们将与患者安全运动紧密合作，履行我们的职责，为终结全球院内可预防患者伤害与死亡问题做出贡献。”

迈瑞于1991年在中国成立，是全球领先的医疗器械开发商、制造商和供应商，该公司的使命是提供功能齐全的优质医疗产品，让医疗服务在全世界更加普及，让更多人负担得起高效的医疗服务。迈瑞的解决方案覆盖三大核心业务领域：患者监测与生命支持、医学影像和体外诊断。该公司的超声设备包括黑白超声系统、彩色超声系统、便携式系统和探头等。

患者安全运动基金会鼓励医疗保健技术公司在适用的患者隐私法律规定的范围内，共享其产品应用相关数据。这些公司在共享数据时无需披露任何专有的算法或受保护的数据。签署PSMF“开放数据承诺”的公司允许任何可利用其医疗器械产生的数据来改善患者安全的人士（包括研究人员和软件工程师）访问这些数据。这些数据有助于推进预测性算法的开发，可就危险情况向临床工作人员和患者发出警示，并有可能启动早期介入来挽救生命。迄今，已有以下公司承诺共享其数据：https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/view-all-open-data-pledges/。

如需查阅有关患者安全运动基金会的更多信息或是有意向签署承诺，请访问：https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/open-data-pledges-faqs/。

关于患者安全运动基金会

美国每年有超过20万名院内患者，全球则有超过480万名患者死于可预防病因。患者安全运动基金会(Patient Safety Movement Foundation, PSMF)是一家全球性非营利组织，为患者和医院研制免费工具。患者安全运动基金会是在Masimo医疗保健伦理、创新和竞争基金会的支持下建立的，旨在将可预防死亡例数降至零。改善患者安全需要来自于所有利益相关方的合作性努力，包括患者、医疗保健提供者、医疗技术公司、政府、雇主和私人支付方。患者安全运动基金会与所有利益相关方携手合作，通过可付诸行动的患者安全解决方案应对问题。基金会同时举办患者安全与科技峰会。峰会汇聚全球部分顶级头脑精英，展开激发思考的讨论，为挑战现状出谋划策。通过提出针对性的、影响力深刻的解决方案（称为“可行性患者安全解决方案”）来应对患者安全的挑战，鼓励医疗技术公司共享其产品应用相关数据，呼吁医院做出承诺以落实可行性患者安全解决方案，患者安全运动基金会正努力实现零例可预防死亡数的目标。请访问patientsafetymovement.org。

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