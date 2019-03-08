邁瑞簽署病人安全運動「開放資料承諾」，成為第90家加入改善病人安全的公司

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--病人安全運動基金會(Patient Safety Movement Foundation, PSMF)今天宣佈，全球性醫療器材開發和製造廠商邁瑞(Mindray)成為第90家簽署PSMF「開放資料承諾」(Open Data Pledge)的公司，展現其透過資料共享來改善病人安全的承諾。

病人安全運動基金會創辦人兼董事長Joe Kiani表示：「我們非常高興邁瑞加入病人安全運動。就在7年之前，我們最初只有9家公司，而如今已經多達90家。透過這90家公司的承諾，病人資料的資訊高速公路正逐漸成真，而開發者能夠創建預測性的演算法和決策支援工具，以幫助臨床工作人員挽救病人的生命。我們感謝邁瑞簽署承諾，將他們的資料與那些能夠利用這些資料來改善病人安全的人共享。」

邁瑞PMLS事業部總經理Li Xinsheng表示：「我們非常感謝病人安全運動為醫療業將可預防之病人死亡降為零的目標開創途徑。邁瑞自身堅持以病人安全為優先，而開發創新的解決方案，積極改善病人療效，始終是這一承諾的核心所在。我們將與病人安全運動密切合作，履行我們的職責，為終結全球院內可預防之病人傷害與死亡問題貢獻力量。」

邁瑞於1991年在中國成立，是全球首屈一指的醫療器材開發商、製造商和供應商，該公司的使命是提供功能齊全的優質醫療產品，讓醫療服務在全世界更加普及，讓更多人負擔得起高效的醫療服務。邁瑞的解決方案涵蓋三大核心業務領域：病人監測與生命支援、醫學影像和體外診斷。該公司的超音波設備包括黑白超音波系統、彩色超音波系統、擕帶式系統和探頭等。

病人安全運動基金會鼓勵醫療保健科技公司在適用的病人隱私法律規定的範圍內，共享其產品應用相關資料。這些公司在共享資料時無需揭露任何專有的演算法或受保護的資料。簽署PSMF「開放資料承諾」的公司允許任何可利用其醫療器材產生的資料來改善病人安全的人士（包括研究人員和軟體工程師）存取這些資料。這些資料有助於推進預測性演算法的開發，可就危險情況向臨床工作人員和病人示警，並有可能啟動早期介入來挽救生命。迄今，已有以下公司承諾共享其資料：https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/view-all-open-data-pledges/。

如欲查閱有關病人安全運動基金會的更多資訊或是有意簽署承諾，請造訪：https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/open-data-pledges-faqs/。

關於病人安全運動基金會

美國醫院內每年有超過20萬名病人，全球則有超過480萬名病人死於可預防病因。病人安全運動基金會(Patient Safety Movement Foundation, PSMF)是全球性非營利組織，為病人和醫院研製免費工具。病人安全運動基金會是在Masimo醫療保健倫理、創新和競爭基金會的支持下成立的，旨在將可預防之死亡人數降至零。改善病人安全需要所有利害關係者的合作努力，包括病人、醫療保健提供者、醫療科技公司、政府、雇主和私人支付機構。病人安全運動基金會與所有利害關係者攜手合作，以可付諸行動的病人安全解決方案來解決問題。基金會同時舉辦病人安全與科技高峰會，聚集全球部分頂尖精英，展開激發思考的討論，為挑戰現狀提出構想。經由提出影響力深刻的具體解決方案（稱為「可行的病人安全解決方案」）來因應病人安全的挑戰，鼓勵醫療科技公司共享其產品應用相關資料，呼籲醫院承諾實施可行的病人安全解決方案，病人安全運動基金會正努力邁向將可預防之死亡人數降為零的目標。請造訪patientsafetymovement.org。

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