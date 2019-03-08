Carestream Health將其醫療保健IT業務售予飛利浦

紐約州羅徹斯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Carestream Health已經與健康科技的全球領導者皇家飛利浦公司(Royal Philips, NYSE: PHG, AEX: PHIA)簽署協定，將其醫療保健資訊系統(HCIS)業務售予飛利浦。

Carestream的HCIS業務部為世界各地的多分院醫院、放射學服務提供者、影像中心和專科醫療診所提供影像IT解決方案。該業務已在有吸引力、高成長醫療保健產業中培育了強大的客戶關係，並有能力追求持續成長和成功。

此次收購將使飛利浦已擴大的醫療保健IT業務搭載Carestream的企業影像平臺，成為其廣泛陣容的一部分，包括同類最佳VNA、診斷及企業瀏覽器、多媒體報告、工作流程編配器、以及臨床、營運及業務分析指標工具。

Carestream醫療保健資訊解決方案總經理Ludovic d’Aprea表示：「在提供放射學及企業影像IT系統、協助醫療專業人員提供優質治療並提升其作業方面，我們已獲得全球性的成功。成為飛利浦的一部分，HCIS業務將獲得更大的蓬勃成長機會。兩家公司都致力於有意義的創新，這種創新深深根植於兩家公司的文化中。客戶將獲得更廣泛的醫療保健IT解決方案陣容，以簡化醫學影像管理、促成有效合作並提升病患治療。」

與Carestream一樣，飛利浦已建立強大的全球性業務，其基礎是以客戶為重心、世界級的技術卓越和持續的創新。

皇家飛利浦精準診斷首席業務主管Robert Cascella表示：「飛利浦與全球醫療保健提供商合作，連結人員、資訊和科技，我們承諾達到四重目標，即改善病患體驗、更佳健康成效、改善員工體驗以及降低治療成本。此次收購將提升我們的能力，為醫院和醫療系統提供靈活的解決方案。我們在影像系統平臺、工作流程最佳化和人工智慧支援的資訊學領域的成功創新組合，加上Carestream的雲端企業影像資訊學平臺，以及互補性的地域佈局，將提供堅實的基礎以兌現精準診斷的承諾。」

Carestream將保留其醫學影像、齒科及工業用薄膜、非破壞性檢測和精密塗佈業務，這些均不受此次出售的影響。 Carestream董事長、總裁兼執行長David C. Westgate表示：「上述成熟業務擁有堅實的財務基礎、創新科技平臺，並已贏得世界各地忠誠客戶的信任。我們將專注於為病患、客戶、通路夥伴、社區和其他利害關係者提供改變一生的創新，促進公司成長，邁向長遠的成功。」

此次收購有待所有監管部門和適用的政府核准、工作委員會和工會的意見，並達成所有先決條件，然後兩家公司將在今年下半年完成成交手續，在成交之前將繼續獨立運作。

此次交易的其他條款未揭露。

關於Carestream Health

Carestream是一家全球性供應商，提供醫學影像系統和IT解決方案、用於非破壞性檢測的X光影像系統，以及為各類工業、醫療、電子及其他應用提供精密塗佈委託服務，並以全球性的服務和支援網路為後盾。有關該公司全面的產品、解決方案和服務陣容的進一步資訊，請與您的Carestream代表聯絡，或致電888-777-2072，或造訪www.carestream.com。

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2019

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