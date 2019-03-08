Carestream Health将其医疗保健IT业务出售给飞利浦

纽约州罗切斯特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Carestream Health已经与健康技术的全球领先者皇家飞利浦公司(Royal Philips, NYSE: PHG, AEX: PHIA)签署一份协议，将其医疗保健信息系统(HCIS)业务出售给飞利浦。

Carestream的HCIS业务部向世界各地的多分院医院、放射学服务提供商、影像学中心和专科医疗诊所提供影像学IT解决方案。该业务已在有吸引力的、高增长医疗保健行业中培育了强大的客户关系，并有能力追求持续增长和成功。

作为此次收购的成果，飞利浦已扩大的医疗保健IT业务将搭载Carestream的企业影像学平台，成为其广泛阵容的组成部分，包括同类最佳VNA、诊断及企业浏览器、多媒体报告、工作流程配器、以及临床、运营及业务分析指标工具。

Carestream医疗保健信息解决方案总经理Ludovic d’Aprea表示：“在提供放射学及企业影像学IT系统、帮助医疗专业人员提供优质治疗并提升其运营方面，我们已获得全球性的成功。通过成为飞利浦的组成部分，HCIS业务将获得更大的蓬勃增长的机会。两家公司都致力于有意义的创新，这种创新深深根植于两家公司的文化中。客户将获得更广泛的医疗保健IT解决方案阵容，来简化医学影像管理、实现有效合作并提升患者治疗。”

与Carestream一样，飞利浦已构建了强大的全球性业务，其基础是以客户为中心、世界级的技术卓越和持续的创新。

皇家飞利浦精准诊断首席业务主管Robert Cascella表示：“飞利浦与全球医疗保健提供商合作，连接人、信息和技术，我们承诺实现四重目标，即改善患者体验、优化健康转归、改善员工体验以及降低治疗成本。此次收购将提升我们的能力，向医院和医疗系统提供灵活的解决方案。我们在影像学系统平台、工作流程优化和人工智能赋能的信息学领域的成功创新组合，加上Carestream的云端企业影像学信息学平台，以及互补性的地域布局，将提供一个坚实的基础，来实现精准诊断的承诺。”

Carestream将保留其医学影像学、齿科及工业胶片、非破坏性检测和精细涂装业务，这些均不受此次出售的影响。 Carestream董事长、总裁兼首席执行官David C. Westgate表示：“上述成熟业务拥有坚实的财务基础、创新技术平台，并已赢得世界各地忠诚客户的信任。我们将面向患者、客户、渠道伙伴、社区和其他利益相关方，重点实现改变命运的创新，公司增长将面向长远的成功。”

此次收购有待所有监管部门和适用的政府核准的下发、工作委员会和工会的意见，并满足所有先决条件，然后两家公司将在今年下半年协同完成成交手续，在成交之前将继续独立运营。

此次交易的其他条款未披露。

关于Carestream Health

Carestream是一家全球性供应商，提供医学影像学系统和IT解决方案、用于非破坏性检测的X射线影像学系统，以及面向各类工业、医疗、电子及其他应用的精细涂装合同服务，并以一个全球性的服务和支持网络为后盾。有关该公司全面的产品、解决方案和服务阵容的进一步信息，请联系您的Carestream代表，或致电888-777-2072，或访问www.carestream.com。

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2019

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