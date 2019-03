Carestream has developed strong customer relationships in attractive, high-growth healthcare segments and is positioned for continued growth and success.

Carestream's healthcare information systems business unit provides imaging IT solutions to multi-site hospitals, radiology services providers, imaging centers and specialty medical clinics around the world.

Carestream's healthcare information systems business unit provides imaging IT solutions to multi-site hospitals, radiology services providers, imaging centers and specialty medical clinics around the world.

ROCHESTER, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Carestream Health heeft een overeenkomst gesloten met Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), een wereldwijde leider in gezondheidstechnologie, om haar activiteiten op het gebied van gezondheidsinformatiesystemen (HCIS) aan Philips te verkopen.

De business unit HCIS van Carestream biedt IT-beeldvormingsoplossingen aan ziekenhuizen met meerdere locaties, leveranciers van radiologiediensten, beeldvormingscentra en gespecialiseerde medische klinieken over de hele wereld. Het bedrijf heeft sterke klantrelaties ontwikkeld in aantrekkelijke, snelgroeiende gezondheidszorgsegmenten en is gepositioneerd voor verdere groei en succes.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.