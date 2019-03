Mindray firma el Compromiso de datos abiertos del Patient Safety Movement y se convierte en la 90ma empresa en unirse a la mejora de seguridad de pacientes

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) anunció hoy que el desarrollador y fabricante global de dispositivos médicos, Mindray, se convirtió en la 90ma empresa en firmar el Compromiso de datos abiertos de la PSMF, demostrando su compromiso en pos de la mejora de la seguridad de los pacientes a través del intercambio de datos.

“ Nos entusiasma que Mindray se una al Patient Safety Movement”, afirmó Joe Kiani, fundador y Presidente de la Patient Safety Movement Foundation. “ Hace solo 7 años comenzamos con 9 empresas y actualmente contamos con 90 empresas. A través del compromiso de estas 90 empresas, la súper autopista de datos de pacientes se está haciendo realidad y los desarrolladores pueden crear un algoritmo predictivo y herramientas de apoyo para la toma de decisiones que ayuden a los clínicos a salvar vidas. Agradecemos a Mindray por aceptar la firma del Compromiso para compartir sus datos con quien quiera usarlos para mejorar la seguridad de los pacientes”.

“ Estamos agradecidos al Patient Safety Movement por crear un camino hacia las cero muertes evitables para nuestra industria. El desarrollo de soluciones innovadoras que tengan un impacto positivo sobre los resultados de los pacientes siempre estuvieron en el corazón del propio compromiso de Mindray de poner la seguridad del paciente en primer lugar”, afirmó Li Xinsheng, Gerente General de la Unidad de negocios PMLS de Mindray. “ Trabajaremos codo a codo con el Patient Safety Movement para hacer nuestra parte para contribuir a poner fin a la crisis global de daños y muertes evitables en los hospitales”.

Mindray se fundó en China en 1991. La empresa es un desarrollador, fabricante y proveedor global líder de dispositivos médicos, cuya misión es ofrecer productos médicos de alta calidad y variadas características técnicas que hacen que la atención médica sea más accesible y asequible en todo el mundo. Mindray brinda soluciones en tres negocios centrales: Monitoreo de pacientes y soporte vital, diagnósticos por imágenes y diagnósticos in-vitro Su línea de equipos de ultrasonido incluye sistemas de ultrasonido en blanco y negro, sistemas de ultrasonido en color, sistemas portátiles y sondas.

La Patient Safety Movement Foundation alienta a las empresas de tecnología para la atención médica a compartir los datos por los que se compran sus productos, sujetos a las leyes aplicables de privacidad de los pacientes. Lo hacen sin divulgar ningún algoritmo patentado ni datos protegidos. Las empresas que firman el Compromiso de datos abiertos de la PSMF permiten que cualquier persona que acceda a los datos generados por sus dispositivos médicos pueda hacerlo para mejorar la seguridad de los pacientes, incluyendo a los investigadores y los ingenieros de software. Los datos ayudan al avance del desarrollo de algoritmos predictivos que puedan alertar a los médicos clínicos y a los pacientes acerca de tendencias peligrosas y que potencialmente puedan disparar intervenciones tempranas que salven vidas. Hasta la fecha, las siguientes empresas firmaron el compromiso para compartir sus datos: https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/view-all-open-data-pledges/.

Para más información acerca de la Patient Safety Movement Foundation, o para firmar un compromiso, por favor visite: https://patientsafetymovement.org/partners/open-data-pledges/open-data-pledges-faqs/.

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation

Más de 200.000 personas mueren cada año en hospitales de los EE. UU. y 4,8 millones mueren en todo el mundo de maneras que se habrían podido evitar. La Patient Safety Movement Foundation es una organización global sin fines de lucro que genera herramientas gratuitas para pacientes y hospitales. La Patient Safety Movement Foundation se estableció a través del apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare con el objeto de reducir a CERO la cantidad de muertes evitables. Mejorar la seguridad de los pacientes requerirá el esfuerzo colaborativo de todas las partes interesadas, incluidos pacientes, proveedores de atención médica, empresas de tecnología médica, gobiernos, empleadores y contribuyentes del sector privado. La Patient Safety Movement Foundation trabaja con todas las partes interesadas para abordar los problemas y las soluciones ejecutables para la seguridad del paciente. La Fundación también convoca a la World Patient Safety, Science & Technology Summit (Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología). La Cumbre reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo en debates que invitan a la reflexión y al análisis de nuevas ideas que desafíen el statu quo. Al presentar soluciones específicas de alto impacto para satisfacer los desafíos de la seguridad de los pacientes, que se conocen como Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, alentar a las empresas de tecnología médica a compartir los datos de las personas para quiénes se adquieren sus productos y solicitar a los hospitales que se comprometan a implementar Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, la Patient Safety Movement Foundation está trabajando para lograr CERO muertes evitables. Visite patientsafetymovement.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.