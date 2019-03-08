上海宣泰医药开发成功的盐酸普罗帕酮缓释胶囊由VITRUVIAS THERAPEUTICS INC. 代理于美国上市

上海和阿拉巴马州奥本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于中国上海的上海宣泰医药科技有限公司（以下称宣泰医药）和总部位于美国阿拉巴马州奥本的仿制药公司Vitruvias Therapeutics Inc. （以下称Vitruvias） 宣布FDA批准的与Rythmol SR 生物等效的仿制药成功美国上市。

Rythmol SR，通用化学名为盐酸普罗帕酮，是一款抗心率失常的口服缓释胶囊药物，剂量规格包括了225 mg，325 mg和425 mg。该药临床可用于预防和治疗危及生命的持续性室性或室上性心动过速。也可用于无器质性心脏病的室上性心率失常患者的窦性心率的转换和维持，以及针对阵发性心房纤维颤动或心房扑动患者的窦性心率维持。

宣泰医药的创始人兼CEO万建胜博士评论道：“宣泰医药很荣幸与Vitruvias合作，两家制药公司都很年轻且发作迅速，双方致力并坚持于竞争激烈的美国仿制药市场的产品开发销售。我们充满信心双方能将该产品的市场利益最大化。同时基于宣泰医药强大的研发产品管线，我们也期待双方后续有其它产品销售的合作”。

Vitruvias 的创始人，CEO兼董事会主席Carl Whately先生补充到，“我们很荣幸寻找到宣泰医药，并就他们自主开发的这款高技术壁垒的仿制药达成合作。万博士和他的团队在上海搭建了强大的制剂研发能力，开发并申报了一系列具有高技术壁垒的仿制药产品。 万博士及其核心技术和管理团队，所拥有的教育及企业管理经验，使得他具备了处理来自这个巨大且快速增长的市场带来的技术及商业层面的挑战。 中国正快速加入到全球医药市场，不仅证明了中国医药法规体系的现代化进程同时也吸引了大量如万博士一样的精英回到中国创业。”

关于宣泰医药科技有限公司

上海宣泰医药科技有限公司是一家主要从事高端药物制剂技术及其产品的研发、注册、中试及临床样品制备、工业化生产、推广销售的高科技型企业。公司成立于2012年，公司总部及研发中心设立于上海高等研究院内的新药创制实验室。其全资子公司上海宣泰海门药业有限公司提供与国际接轨的规范的GMP商业化生产及临床样品的制造。宣泰医药目前已开发多个缓控释口服固体仿制药产品并于中、美等地区上市销售。www.sinotherapeutics.com

关于 Vitruvias Therapeutics

Vitruvias Therapeutics 是一家仿制药制药公司，利用美国与国际的合作伙伴开发、制造、销售有技术难度的仿制药产品。该公司于2013年在美国南部奥本创立，其业务重心是无菌针剂、半固体制剂及具有高价值的口服固体制剂。该公司目前在美国已经上市多个仿制药产品。公司于2017年9月获得首个仿制药品种的FDA的上市批准，预计在2019年有多份仿制药新药(ANDA)申请将会获得FDA批准。www.vitruvias.com