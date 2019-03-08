上海宣泰醫藥開發成功的鹽酸普羅帕酮緩釋膠囊由VITRUVIAS THERAPEUTICS INC. 代理於美國上市

上海和阿拉巴馬州奧本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於中國上海的上海宣泰醫藥科技有限公司（以下稱宣泰醫藥）和總部位於美國阿拉巴馬州奧本的仿製藥公司Vitruvias Therapeutics Inc. （以下稱Vitruvias） 宣佈FDA批准的與Rythmol SR 生物等效的仿製藥成功美國上市。

Rythmol SR，通用化學名為鹽酸普羅帕酮，是一款抗心率失常的口服緩釋膠囊藥物，劑量規格包括了225 mg，325 mg和425 mg。該藥臨床可用於預防和治療危及生命的持續性室性或室上性心動過速。也可用於無器質性心臟病的室上性心率失常患者的竇性心率的轉換和維持，以及針對陣發性心房纖維顫動或心房撲動患者的竇性心率維持。

宣泰醫藥的創始人兼CEO萬建勝博士評論道：“宣泰醫藥很榮幸與Vitruvias合作，兩家製藥公司都很年輕且發作迅速，雙方致力並堅持於競爭激烈的美國仿製藥市場的產品開發銷售。我們充滿信心雙方能將該產品的市場利益最大化。同時基於宣泰醫藥強大的研發產品管線，我們也期待雙方後續有其它產品銷售的合作”。

Vitruvias 的創始人，CEO兼董事會主席Carl Whately先生補充到，“我們很榮幸尋找到宣泰醫藥，並就他們自主開發的這款高技術壁壘的仿製藥達成合作。萬博士和他的團隊在上海搭建了強大的製劑研發能力，開發並申報了一系列具有高技術壁壘的仿製藥產品。 萬博士及其核心技術和管理團隊，所擁有的教育及企業管理經驗使得他具備了處理來自這個巨大且快速增長的市場帶來的技術及商業層面的挑戰。 中國正快速加入到全球醫藥市場，不僅證明了中國醫藥法規體系的現代化進程同時也吸引了大量如萬博士一樣的精英回到中國創業。”

關於宣泰醫藥科技有限公司

上海宣泰醫藥科技有限公司是一家主要從事高端藥物製劑技術及其產品的研發、註冊、中試及臨床樣品製備、工業化生產、推廣銷售的高科技型企業。公司成立於2012年，公司總部及研發中心設立於上海高等研究院內的新藥創制實驗室。其全資子公司上海宣泰海門藥業有限公司提供與國際接軌的規範的GMP商業化生產及臨床樣品的製造。宣泰醫藥目前已開發多個緩控釋口服固體仿製藥產品並於中、美等地區上市銷售。www.sinotherapeutics.com

關於 Vitruvias Therapeutics

Vitruvias Therapeutics 是一家仿製藥製藥公司，利用美國與國際的合作夥伴開發、製造、銷售有技術難度的仿製藥產品。該公司於2013年在美國南部奧本創立，其業務重心是無菌針劑、半固體製劑及具有高價值的口服固體製劑。該公司目前在美國已經上市多個仿製藥產品。公司於2017年9月獲得首個仿製藥品種的FDA的上市批准，預計在2019年有多份仿製藥新藥(ANDA)申請將會獲得FDA批准。www.vitruvias.com