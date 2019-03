Verto Management annonce une collecte de fonds pour soutenir les projets de valorisation des déchets tout en adoptant l’initiative des Principes pour l’investissement responsable

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Verto Management, LLC (Verto), gestionnaire d’actifs et investisseur dans le domaine des opportunités de valorisation des déchets, a annoncé aujourd’hui que la société poursuivait activement le dialogue avec des sources supplémentaires de capitaux pour élargir son portefeuille d’investissements en faveur de l’économie circulaire. Verto a également annoncé aujourd’hui être devenue un signataire de l’initiative des Principes pour l’investissement responsable (Principles for Responsible Investment, PRI).

En tant que principal promoteur mondial de l’investissement responsable, l’initiative PRI est reconnue comme étant la norme pour les participants de l’industrie, comme Verto, déterminés à intégrer les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur évaluation d’investissement et leurs pratiques de gestion.

« Nous sommes ravis de prouver davantage notre engagement à l’égard de l’investissement durable en devenant un membre de l’initiative PRI, et j’attends impatiemment de faire progresser nos valeurs partagées tandis que nous renforçons notre présence dans le secteur dynamique de la valorisation des déchets et notre offre à l’intention de la communauté des investisseurs », a déclaré Glenn Smith, président du Conseil d’administration et PDG de Verto.

Verto prévoit d’effectuer une collecte de fonds agrégée de 500 millions USD pour convertir et recycler les flux de déchets en augmentation en des extrants de valeur tels que de l’énergie (chauffage et électricité), des combustibles alternatifs, et des matériaux (produits chimiques, engrais, et autres matériaux à valeur ajoutée).

« Nous sommes heureux d’accueillir Verto Management dans le cadre de l’initiative PRI », a fait savoir Fiona Reynolds, PDG, « et de voir son engagement à l’égard des principes d’investissement durable. Nous attendons avec plaisir de travailler avec cette société au cours des prochains mois. »

À propos de Verto Management, LLC

Après un lancement réussi en 2018 et gérant plus de 235 millions d’actifs actuels, Verto continue de poursuivre des partenariats avec des plateformes stratégiques inégalées pour fournir à ses investisseurs des opportunités d’investissement uniques hors marché. L’équipe Verto propose des services d’investissement pour le cycle complet de vie économique, allant de la création et du développement de nouvelles affaires à la gestion des actifs. Les sources de capitaux englobent les institutions, fonds de dotations, family offices (bureaux de gestion de patrimoine) et fonds de retraite. Pour en savoir plus sur Verto, veuillez consulter le site www.vertomgmt.com.

