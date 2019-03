Cellectis conclut un contrat de location pour la construction d’une usine de production, en préparation de la commercialisation de ses produits UCART

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (Euronext Growth : ALCLS – Nasdaq : CLLS), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce avoir signé un contrat de location pour construire une usine de production commerciale de 7 600 m2 appelée IMPACT pour « Innovative Manufacturing Plant for Allogeneic Cellular Therapies » (usine de production innovante pour les thérapies cellulaires allogéniques) à Raleigh, en Caroline du Nord, pour la production clinique et commerciale des produits UCART allogéniques de la Société. D’autre part, Cellectis a initié la construction d’une unité de production de 1 300 m2 à Paris appelée SMART pour « Starting Material Realization for CAR-T products » (matières premières pour la fabrication de produits UCART), pour assurer l’approvisionnement de nos matières premières, essentielles à la fabrication de nos produits destinés aux études cliniques et à la commercialisation.

Ces nouvelles unités de production assureront la fabrication de lots cliniques et commerciaux selon les normes BPF conformément aux directives de l’US Food and Drug Administration (FDA) et de l’Agence Européenne des Médicaments, et seront à même d’accompagner nos activités en vue d’une approbation réglementaire.

« Comme annoncé en 2018, nous entrons dans une phase très enthousiasmante pour Cellectis avec l’internalisation de notre processus de production. Nous avons perfectionné ce processus de fabrication au cours des dernières années et avons mené à bien plusieurs campagnes de production BPF au sein de nos usines de fabrication sous contrat, qui sont et resteront des partenaires clés », a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Le moment est venu pour Cellectis de développer ses propres capacités d'approvisionnement. En combinant les atouts des installations de pointe IMPACT et SMART, Cellectis gagnera en autonomie, en contrôle et en expertise dans ses opérations de production, ce qui nous permettra de conserver notre avantage concurrentiel et de rester le leader dans notre domaine. »

L’approche allogénique dont Cellectis est à l’origine s’appuie sur la collecte de cellules T auprès de donneurs sains. Ces cellules T sont ensuite ingénierées à l’aide de la technologie innovante d’édition du génome TALEN®, détenue exclusivement par Cellectis, qui permet de générer des cellules T ingénierées exprimant un récepteur d’antigène chimérique (CAR). Les cellules T ingénierées peuvent alors identifier des protéines ou des antigènes spécifiques présents à la surface des cellules cancéreuses ciblées et les éliminer sans être rejetées par l'organisme. Une fois conçus, nos produits UCART sont cryoconservés et prêts à être expédiés à des hôpitaux dans le monde entier.

Aujourd’hui, Cellectis produit par l’intermédiaire d’usines de fabrication sous contrat ses matières premières ainsi que ses produits candidats allogéniques UCART pour l’approvisionnement de ses essais cliniques. Ces usines de fabrication sous contrat continueront d’être des partenaires stratégiques qui complèteront les unités IMPACT et SMART en assurant une chaîne d’approvisionnement solide pour la production des thérapies allogéniques UCART de Cellectis.

Le site SMART est implanté au siège social de Cellectis à Paris. L'équipe d'ingénierie de Laporte Euro assiste Cellectis dans la conception et la construction du site.

Le site IMPACT fait partie du “Sumner Business Park” situé au 2500 Sumner Boulevard à Raleigh, en Caroline du Nord. Colliers International a facilité la transaction immobilière.

