Carestream Health venderá sua divisão de TI para cuidados de saúde à Philips

ROCHESTER, Nova York--(BUSINESS WIRE)--A Carestream Health assinou um contrato com a Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder global em tecnologia de saúde, para vender seu negócio de sistemas de informações de saúde (HCIS) à Philips.

A unidade de negócios HCIS da Carestream oferece soluções de TI de formação de imagem para hospitais em vários locais, provedores de serviços de radiologia, centros de imagem e clínicas médicas especializadas no mundo inteiro. O negócio desenvolveu relacionamentos sólidos com clientes em segmentos de cuidados de saúde atraentes e de alto crescimento e está posicionado para um crescimento e sucesso contínuos.

Como resultado desta aquisição, o negócio expandido de TI da Philips contará com a plataforma de imagens corporativas da Carestream, incluindo o melhor VNA da categoria, visualizadores de diagnósticos e corporativos, relatórios multimídia, orquestrador de fluxos de trabalho e ferramentas clínicas, operacionais e de análise de negócios, como parte de seu amplo portfólio.

“Obtivemos sucesso global no fornecimento de sistemas de TI de radiologia e de formação de imagem corporativa para ajudar os profissionais do setor médico a oferecer um atendimento de qualidade e aprimorar suas operações”, disse Ludovic d’Aprea, gerente geral da Carestream para Soluções de Informações de Cuidados de Saúde. “Ao se tornar parte da Philips, a divisão HCIS terá uma maior oportunidade de prosperar e crescer. Ambas as empresas compartilham um compromisso com a inovação significativa, que está profundamente enraizada na cultura de cada empresa. Os clientes terão acesso a um portfólio maior de soluções de TI de cuidados de saúde para simplificar o gerenciamento de imagens médicas, possibilitar a colaboração eficaz e aprimorar o atendimento ao paciente.”

Como a Carestream, a Philips desenvolveu um negócio sólido e global com base no foco dado ao cliente, excelência técnica de classe mundial e inovação contínua.

“A Philips realiza parcerias com provedores globais de saúde para conectar pessoas, informações e tecnologia com o compromisso de cumprir o Quadruple Aim (Objetivo Quádruplo) de melhorar as experiências dos pacientes, aprimorar os resultados de saúde e as experiências da equipe e reduzir os custos com assistência médica”, disse Robert Cascella, líder executivo e empresarial de Diagnósticos de Precisão na Royal Philips. “Esta aquisição aumentará nossa capacidade para oferecer soluções flexíveis para hospitais e sistemas de saúde. A combinação de nossas inovações bem-sucedidas em plataformas de sistemas de formação de imagem, otimização de fluxos de trabalho e informática habilitada por inteligência artificial, junto com a plataforma de informática de imagem corporativa com base em nuvem da Carestream e presença geográfica complementar, proporcionará uma base sólida para o cumprimento da promessa de diagnóstico preciso.”

A Carestream manterá as divisões de imagens médicas, filmes odontológicos e industriais, testes não destrutivos e negócio de revestimento de precisão, que não são afetados pela venda. “Estes negócios estabelecidos têm bases financeiras sólidas, plataformas tecnológicas inovadoras e conquistaram a confiança de clientes fiéis no mundo inteiro”, disse David C. Westgate, presidente do conselho administrativo, presidente e diretor executivo da Carestream. “Nosso foco será em proporcionar a inovação que altera vidas - para pacientes, clientes, parceiros de canal, comunidades e outras partes interessadas - e faremos a empresa crescer para o sucesso a longo prazo.”

Após o recebimento de todas as aprovações regulatórias e aplicáveis do governo, contribuições dos conselhos e sindicatos de trabalhadores e o cumprimento de todas as pré-condições, as duas empresas trabalharão para fechar a venda no segundo semestre deste ano e continuarão atuando de forma independente até o fechamento.

Os termos adicionais da transação não foram divulgados.

Sobre a Carestream Health

A Carestream é uma provedora mundial de sistemas de imagens médicas e soluções de TI; sistemas de formação de imagem por raio X para testes não destrutivos; e serviços de revestimento por contrato de precisão para uma ampla variedade de aplicações industriais, médicas, eletrônicas e outras - tudo com o apoio de um serviço global e rede de suporte. Para obter mais informações sobre o amplo portfólio de produtos, soluções e serviços da empresa, entre em contato com seu representante da Carestream ou ligue para 888-777-2072 ou acesse www.carestream.com.

CARESTREAM é uma marca registrada da Carestream Health.

