BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Verto Management, LLC, (Verto) società di asset management e di investimenti nelle opportunità legate all'economia circolare dei rifiuti, oggi annuncia di essere attivamente impegnata in negoziati per ottenere capitale incrementale mirato all'espansione del proprio portafoglio di investimenti nel segmento dell'economia circolare. Sempre in data odierna, Verto rende noto anche di aver sottoscritto i principi per l'investimento responsabile (PRI).

I principi PRI sono i principali promotori mondiali degli investimenti responsabili e rappresentano lo standard di settore riconosciuto dalle aziende, come Verto, impegnate nell'integrazione dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle proprie pratiche di valutazione e gestione degli investimenti.

"Siamo molto entusiasti di dimostrare ulteriormente il nostro impegno per gli investimenti responsabili sottoscrivendo i principi PRI e puntando a portare avanti i nostri valori condivisi, mentre rafforziamo la nostra presenza nel settore dell'economia circolare dei rifiuti e l'offerta alla comunità degli investitori", ha dichiarato Glenn Smith, presidente e CEO di Verto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.