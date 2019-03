PTC impulsiona o momento de liderança em IoT industrial com a nova solução de produtividade da força de trabalho de manufatura

ThingWorx 8.4 introduces new capabilities, including Operator Advisor, designed to increase productivity of factory workers by simplifying the way critical operational data is collected, synthesized, and delivered. (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--PTC (NASDAQ: PTC) anunciou hoje a disponibilidade de sua premiada plataforma de soluções ThingWorx® de Internet das Coisas para o setor Industrial (Industrial Internet of Things ou IIoT). O ThingWorx 8.4 apresenta novos recursos, incluindo o Operator Advisor (Orientador do Operador), idealizado para aumentar a produtividade dos trabalhadores da fábrica, simplificando a maneira como dados operacionais essenciais são coletados, sintetizados e entregues. A nova versão baseia-se na estratégia de IIoT inigualável da PTC, que reforça ainda mais o seu robusto portfólio de soluções que respondem a desafios reais das empresas.

Ainda existe uma oportunidade significativa para os fabricantes do setor industrial diferenciarem suas ofertas de produtos e serviços e melhorarem a eficiência do trabalhador em todas as operações de fábrica, aproveitando as tecnologias da IIoT. De acordo com um relatório recente da Deloitte e do The Manufacturing Institute, a tecnologia avançada e as habilidades digitais devem se combinar com habilidades exclusivamente humanas para produzir o mais alto nível de produtividade.

Colocando a IIoT para trabalhar com a nova solução para manufatura

O ThingWorx 8.4 apresenta o Operator Advisor, que complementa o conjunto de soluções existentes da PTC para fabricantes. O Operator Advisor ajuda os fabricantes a melhorar a produtividade da força de trabalho, simplificando a entrega de instruções digitais de trabalho em contexto, eliminando o papel estático e as instruções em PDF. A solução também pode coletar dados, enquanto os funcionários concluem tarefas para a genealogia do produto e aumentam a visibilidade das operações da fábrica. O Operator Advisor integra os sistemas de TI e TO e se conecta às ferramentas e máquinas inteligentes para criar uma tela de operador unificada.

“O ThingWorx Operator Advisor transformou a maneira como fornecemos informações aos nossos funcionários no piso de fábrica”, disse Mark Jaxion, chefe, IoT e Indústria 4.0 na Vestas. “Deixamos de fornecer instruções em texto através de manuais em papel para oferecer instruções de trabalho com os arquivos CAD 3D do PLM. Agora, as informações são entregues no contexto, o que permite aos funcionários se concentrarem na tarefa em questão, em vez de pesquisar os vários sistemas de TI e TO para obter as informações corretas.”

O impulso da PTC no mercado da IIoT, particularmente dentro da manufatura, levou à aceitação e adoção do ThingWorx por clientes, integradores de sistemas e parceiros estratégicos no mundo inteiro. Colfax, Elekta, Lavifood, Sealed Air, Vestas e Woodward representam uma amostra de empresas com liderança no setor industrial, que já obtiveram sucesso com o ThingWorx e a IIoT.

"O ThingWorx reuniu todos os nossos sistemas e tornou os seus dados acionáveis para os nossos trabalhadores”, disse Jay Drager, diretor, Sistemas Globais de Negócios na Woodward. “Não só conseguimos melhorar a qualidade de nossos produtos, mas também aumentamos a eficiência e a produtividade em nossas instalações."

Novos recursos e funções na plataforma ThingWorx

Para capacitar as empresas a capturar rapidamente o valor de suas implementações de IIoT, os principais aprimoramentos adicionais no ThingWorx 8.4 incluem:

Painel fácil de usar – Uma interface de usuário atualizada para a ferramenta ThingWorx Mashup Builder facilita ainda mais o rápido desenvolvimento e manutenção de soluções de IIoT

Uma interface de usuário atualizada para a ferramenta ThingWorx Mashup Builder facilita ainda mais o rápido desenvolvimento e manutenção de soluções de IIoT Integração com sistemas e dados corporativos – O ThingWorx Flow ajuda a terceirizar, sintetizar e alimentar o fluxo de trabalho de dados em sistemas de negócios relevantes, ao mesmo tempo em que aciona ações importantes e fornece alertas aos usuários finais

O ThingWorx Flow ajuda a terceirizar, sintetizar e alimentar o fluxo de trabalho de dados em sistemas de negócios relevantes, ao mesmo tempo em que aciona ações importantes e fornece alertas aos usuários finais Prontidão empresarial – As empresas podem dimensionar o ThingWorx para implantações corporativas mais amplas. Como parte deste avanço, o ThingWorx agora se integra perfeitamente ao InfluxDB e ao Microsoft Azure SQL para persistência e gerenciamento de dados de séries temporais

As empresas podem dimensionar o ThingWorx para implantações corporativas mais amplas. Como parte deste avanço, o ThingWorx agora se integra perfeitamente ao InfluxDB e ao Microsoft Azure SQL para persistência e gerenciamento de dados de séries temporais FactoryTalk InnovationSuite, desenvolvido pela PTC, Integrações – A oferta colaborativa com a Rockwell Automation é aprimorada com recursos e maior integração, permitindo que empresas do setor industrial otimizem ainda mais as operações e aumentem a produtividade com dados e insights de aplicativos e sistemas de TI e TO

A realidade aumentada (RA) supercarrega a IIoT e capacita os trabalhadores

Um diferencial importante para a PTC é a integração das tecnologias de realidade aumentada (RA) do ThingWorx IIoT e Vuforia®. As instruções de trabalho da nova solução Operator Advisor, por exemplo, podem ser fornecidas por meio de uma experiência de RA para oferecer a experiência mais imersiva e aprimoradora da produtividade para qualquer trabalhador de linha de frente. O Vuforia leva o poder transformador do ThingWorx IIoT ao próximo nível e fortalece ainda mais a próxima geração de trabalhadores conectados.

Validação contínua do setor industrial e tração de mercado

Devido, em parte, às poderosas alianças estratégicas com a Rockwell Automation e Microsoft, a PTC continua a liderar o mercado da IIoT e expandir seus negócios. Como resultado, analistas e consultores do setor reconheceram, repetidamente, a PTC e o ThingWorx como as melhores da categoria.

O Gartner nomeou a PTC como uma “visionária” em seu relatório inaugural Quadrante Mágico para plataformas da IIoT, enquanto a Forrester posicionou a PTC como líder no mercado de plataformas de IIoT no “The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q3, 2018” em sua avaliação. O ThingWorx também foi classificado como a melhor plataforma de fabricação inteligente pela ABI Research, e a PTC foi reconhecida como líder em relatórios separados pela Berg Insight, IoT ONE, PAC e Quadrant Knowledge Solutions.

Recursos adicionais

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC)

A PTC desencadeia a inovação industrial com soluções premiadas, comprovadas pelo mercado, que permitem às empresas diferenciar seus produtos e serviços, melhorar a excelência operacional e aumentar a produtividade da força de trabalho. Com a PTC e seu ecossistema parceiro, os fabricantes podem aproveitar a promessa da nova tecnologia atual para impulsionar a transformação digital.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, ThingWorx, Vuforia e o logotipo da PTC logo são marcas ou marcas registradas da PTC Inc. ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e outros países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.