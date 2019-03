BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Verto Management, LLC, (Verto) een vermogensbeheerder en investeerder in Waste-to-Value-kansen, kondigde vandaag aan dat het actief discussies met incrementele kapitaalbronnen nastreeft om zijn portfolio van investeringen in de circulaire economie uit te breiden. Verto heeft vandaag ook aangekondigd dat het ondertekenaar is geworden van de Principles for Responsible Investment (PRI).

Als ‘s werelds toonaangevende voorstander van verantwoorde investeringen wordt PRI erkend als de standaard voor deelnemers uit de industrie, zoals Verto, die zich inzetten voor de integratie van op milieu en sociale en governance (ESG) gerichte principes in hun investeringsevaluatie en managementpraktijken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.