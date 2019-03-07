吉列®和Twitch宣布成立吉列游戏联盟

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的男士理容产品专家吉列(Gillette, NYSE: PG)和领先的多人娱乐服务及社区Twitch今天宣布成立“吉列游戏联盟”(Gillette Gaming Alliance)。该联盟由从11个国家筛选出的11名Twitch主播组成，作为该品牌的代言人，并为观众打造丰富的内容。从本月开始，吉列游戏联盟将积极参与“Bits for Blades”宣传活动，并支持2019年4月13-14日在柏林TwitchCon Europe上举行的终极粉丝体验活动。

2019吉列游戏联盟由以下国家的主播组成：

美国 – CourageJD - https://www.twitch.tv/couragejd 意大利 – CiccioGamer89 – https://www.twitch.tv/cicciogamer89 波兰 – IzakOOO - https://www.twitch.tv/izakooo 日本 – Daigothebeastv - https://www.twitch.tv/daigothebeastv 巴西 – Jovirone - https://www.twitch.tv/jovirone 俄罗斯 – Dendi - https://www.twitch.tv/dendi 英国 – b0aty - https://www.twitch.tv/b0aty 西班牙 – MarkiLokurasY - https://www.twitch.tv/markilokurasy 韩国 – Yapyap30 - https://www.twitch.tv/yapyap30 土耳其 – Mithrain - https://www.twitch.tv/Mithrain 德国 – Papaplatte - https://www.twitch.tv/papaplatte

吉列全球营销总监Jaweria Ali表示：“我们在与全世界一流竞技和娱乐组织合作方面有着悠久的历史，也是很早就参与到游戏和电竞领域中去的非地方性品牌，能够与Twitch在这条道路上更进一步，并且与全世界最优秀的主播合作，吉列感到非常自豪。同时我们也迫不及待地想在4月份首次在美国以外地区举行的TwitchCon上为粉丝带去终极体验！”

在“Bits for Blades”活动中，粉丝通过购买吉列游戏联盟的主播所展示和介绍的精选吉列产品即有机会赚取Twitch Bit，这是一种虚拟奖赏，粉丝可以在与主播聊天时进行打赏，给予主播物质上的支持。只需点击吉列品牌广告，观众即可通过Amazon.com或第三方厂商购买吉列产品，并赚取至少250个Twitch Bit作为奖励。

Twitch全球赞助业务高级总监Nathan Lindberg表示：“Twitch社区的粉丝们热衷于直接向他们钟爱的主播做出精神上及物质上的支持，看到自己的支持出现在屏幕上会让他们更加激动。通过‘Bits for Blades’活动，吉列让粉丝们能够完完全全地支持他们钟爱的主播，并且能够让自己的同伴看到自己的支持——这都是因为购买了吉列产品。每个人都各得其所！”

在TwitchCon Europe上，粉丝们将能够获得吉列的赠品，并且参加吉列游戏联盟及Twitch当红名人的粉丝见面会和其他活动。如需了解更多信息，请点击这里访问吉列官方网站，或通过Twitter和Facebook进行关注。

关于吉列

超过115年来，吉列始终以精密的技术和无可匹敌的产品性能，为全世界8亿多消费者创造更加美好的生活。从剃须美体，到护肤抑汗，吉列提供种类繁多的产品，包括剃须刀、剃须啫喱（啫喱、泡沫和乳霜）、护肤产品、须后产品、止汗产品、防臭产品和沐浴产品。如需查阅有关吉列的更多信息和最新新闻，请访问www.gillette.com。如需了解我们的各种精选产品，请访问www.gillette.com。请通过Twitter、Facebook和Instagram关注吉列。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。

关于Twitch：

Twitch成立于2011年，是一个全球性社区，每一天都创造丰富的多人娱乐内容：通过数百万用户的互动打造独特、千变万化的直播体验。Twitch可带来各式各样的合作乐趣——从休闲游戏和世界级电竞，到动漫马拉松、音乐以及艺术内容播送等。Twitch还主办年度规模最大的社区活动TwitchCon，数以万计的人纷纷赶来欢庆这一时刻，与志同道合的伙伴彼此交流。Twitch始终与我们同在。请通过Twitter和我们的博客了解Twitch的最新资讯。

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