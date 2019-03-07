吉列®和Twitch宣佈成立吉列遊戲聯盟

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的男士理容產品專家吉列(Gillette, NYSE: PG)和知名的多人娛樂服務及社群Twitch今天宣佈成立「吉列遊戲聯盟」(Gillette Gaming Alliance)。該聯盟由從11個國家篩選出的11名Twitch實況主組成，作為該品牌的代言人，並為觀眾打造豐富的內容。從本月開始，吉列遊戲聯盟將積極參與“Bits for Blades”宣傳活動，並支持2019年4月13-14日在柏林TwitchCon Europe上舉行的終極粉絲體驗活動。

2019吉列遊戲聯盟由以下國家的實況主組成：

美國 – CourageJD - https://www.twitch.tv/couragejd 義大利 – CiccioGamer89 – https://www.twitch.tv/cicciogamer89 波蘭 – IzakOOO - https://www.twitch.tv/izakooo 日本 – Daigothebeastv - https://www.twitch.tv/daigothebeastv 巴西 – Jovirone - https://www.twitch.tv/jovirone 俄羅斯 – Dendi - https://www.twitch.tv/dendi 英國 – b0aty - https://www.twitch.tv/b0aty 西班牙 – MarkiLokurasY - https://www.twitch.tv/markilokurasy 韓國 – Yapyap30 - https://www.twitch.tv/yapyap30 土耳其 – Mithrain - https://www.twitch.tv/Mithrain 德國 – Papaplatte - https://www.twitch.tv/papaplatte

吉列全球行銷總監Jaweria Ali表示：「我們在與全世界一流競技和娛樂組織合作方面有悠久的歷史，也是很早就參與遊戲和電競領域的非地方性品牌，能夠與Twitch一起邁向下一步，並且與全世界最優秀的實況主合作，吉列感到非常榮幸。同時我們也迫不及待地想在4月份首次在美國以外地區舉行的TwitchCon上為粉絲帶來終極體驗！」

在“Bits for Blades”活動中，粉絲購買吉列遊戲聯盟的實況主所展示和介紹的精選吉列產品，即有機會賺取虛擬獎賞Twitch Bit，粉絲可以在與實況主聊天時進行打賞，給予實況主物質上的支援。只需點選吉列品牌廣告，觀眾即可透過Amazon.com或第三方廠商購買吉列產品，並賺取至少250個Twitch Bit作為獎勵。

Twitch全球贊助業務資深總監Nathan Lindberg表示：「Twitch社群的粉絲們熱衷於直接對他們鍾愛的實況主給予精神上及物質上的支持，看到自己的支持出現在螢幕上會讓他們更加激動。透過‘Bits for Blades’活動，吉列讓粉絲們能夠完完全全地支持他們鍾愛的實況主，並且能夠讓自己的同伴看到自己的支持——這都是因為購買了吉列產品。每個人都各得其所！」

在TwitchCon Europe上，粉絲們將能夠獲得吉列的贈品，並且參加吉列遊戲聯盟及Twitch當紅名人的粉絲見面會和其他活動。如欲瞭解更多資訊，請點選這裡瀏覽吉列官方網站，或在Twitter和Facebook上關注。

關於吉列

超過115年來，吉列始終以精密的科技和無可匹敵的產品性能，為全世界8億多消費者創造更加美好的生活。從刮鬍修容，到護膚抑汗，吉列提供種類繁多的產品，包括刮鬍刀、刮鬍凝膠（凝膠、泡沫和乳霜）、護膚產品、刮鬍後產品、止汗產品、防臭產品和沐浴產品。如欲查閱有關吉列的更多資訊和最新新聞，請造訪www.gillette.com。如欲瞭解我們的各種精選產品，請造訪www.gillette.com。請在Twitter、Facebook和Instagram上關注吉列。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大且值得信賴的優質、領導品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。

關於Twitch：

成立於2011年的Twitch是一個全球性社群，每一天都創造豐富的多人娛樂內容：數百萬用戶的互動打造出獨特、千變萬化的直播體驗。Twitch可帶來各式各樣的合作樂趣——從休閒遊戲和世界級電競，到動漫馬拉松、音樂以及藝術內容播送等。Twitch還主辦年度規模最大的社群活動TwitchCon，數以萬計的人紛紛趕來歡慶這一時刻，與志同道合的夥伴彼此交流。Twitch始終與我們同在。請透過Twitter和我們的網誌瞭解Twitch的最新資訊。

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