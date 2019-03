BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), il leader mondiale nel settore dei prodotti per rasatura e Twitch, la principale community e piattaforma nell’universo dei videogiochi, oggi hanno annunciato la formazione di “Gillette Gaming Alliance,” una squadra di 11 streamer di Twitch provenienti da 11 paesi del mondo selezionati per rappresentare il marchio e creare contenuti per gli spettatori. A partire da questo mese, la Gillette Gaming Alliance offrirà una promozione “Bits for Blades” nonché la più straordinaria esperienza per i fan al TwitchCon Europe che si svolgerà a Berlino il 13-14 aprile 2019.

La Gillette Gaming Alliance 2019 è composta dai seguenti streamer provenienti da questi paesi:

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.