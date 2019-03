Gillette® et Twitch annoncent la formation de la Gillette Gaming Alliance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), l’expert mondial du toilettage masculin, et Twitch, le plus grand service et la plus vaste communauté de divertissement multijoueurs, ont annoncé aujourd’hui la formation de la "Gillette Gaming Alliance", une équipe de 11 Twitch streamers de 11 pays, sélectionnés pour représenter la marque et créer du contenu pour les téléspectateurs. À partir de ce mois-ci, la Gillette Gaming Alliance soutiendra la promotion des "Bits for Blades", ainsi qu’une expérience extraordinaire pour les fans : le TwitchCon Europe de Berlin, les 13 et 14 avril 2019.

La Gillette Gaming Alliance 2019 comprend les pays et les streamers suivants:

États-Unis – CourageJD - https://www.twitch.tv/couragejd Italie – CiccioGamer89 – https://www.twitch.tv/cicciogamer89 Pologne – IzakOOO - https://www.twitch.tv/izakooo Japon – Daigothebeastv - https://www.twitch.tv/daigothebeastv Brésil – Jovirone - https://www.twitch.tv/jovirone Russie – Dendi - https://www.twitch.tv/dendi Royaume-Uni – b0aty - https://www.twitch.tv/b0aty Espagne – MarkiLokurasY - https://www.twitch.tv/markilokurasy Corée du Sud – Yapyap30 - https://www.twitch.tv/yapyap30 Turquie – Mithrain - https://www.twitch.tv/Mithrain Allemagne – Papaplatte - https://www.twitch.tv/papaplatte

"Forte de son histoire de partenariat avec les meilleurs du monde dans les écosystèmes du sport et du divertissement, et en tant que première marque non endémique présente dans le gaming et l’e-sport, Gillette est fière de franchir cette nouvelle étape avec Twitch et de se confronter aux meilleurs streamers du monde entier, a déclaré Jaweria Ali, directeur du marketing Monde chez Gillette. Nous sommes également impatients de donner aux fans la plus belle des expériences lors du premier TwitchCon en dehors des États-Unis en avril!"

Grâce aux "Bits for Blades", les streamers de la Gillette Gaming Alliance permettront aux fans de gagner des Twitch Bits, un bien virtuel que les utilisateurs peuvent envoyer dans un message de chat pour soutenir financièrement les streamers, en achetant une sélection de produits Gillette présentés et discutés par les membres de l’équipe de l’Alliance. En cliquant sur une bannière de la marque Gillette, les téléspectateurs peuvent acheter des produits Gillette via Amazon.com ou un fournisseur tiers et gagner au moins 250 Twitch Bits en retour.

"La communauté Twitch adore pouvoir soutenir directement ses streamers préférés, tant sur le plan émotionnel que financier, et voir ce soutien s’afficher sur l’écran : c’est une prime supplémentaire, a déclaré Nathan Lindberg, directeur senior Sponsorship mondial chez Twitch. Grâce aux "Bits for Blades", Gillette permet aux fans de soutenir intégralement leurs streamers favoris et d’être reconnus par leurs pairs, en raison de leur affinité avec les produits Gillette. C’est un jeu gagnant-gagnant pour tout le monde!"

Au TwitchCon Europe, les fans peuvent compter sur des cadeaux de Gillette, des rencontres avec la Gillette Gaming Alliance et les personnalités les plus populaires de Twitch et bien d’autres activités. Pour plus d'informations, visitez le site officiel de Gillette ici, et rendez-vous sur Twitter et Facebook.

Gillette fournit depuis plus de 115 ans une technologie de précision et des performances produit inégalées qui améliorent la vie de plus de 800 millions de consommateurs à travers le monde. Du rasage aux soins corporels en passant par les soins de la peau et la protection contre la transpiration, Gillette propose une vaste gamme de produits, notamment des rasoirs, des gels à raser (gels, mousses et crèmes), des soins pour la peau, des après-rasage, des anti-transpirants, des déodorants et des produits pour la douche. Pour plus d'informations et les dernières nouvelles sur Gillette, visitez le site: www.gillette.com. Pour voir la gamme complète de nos produits, visitez le site:www.gillette.com. Suivez Gillette sur Twitter, Facebook et Instagram.

P&G sert les consommateurs du monde entier grâce à l'un des plus larges portefeuilles de marques de qualité, renommées et leaders dans leur domaine, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G déploie ses activités dans environ 70 pays dans le monde. Visitez le site: http://www.pg.com pour prendre connaissance des dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques.

Lancée en 2011, Twitch est une communauté mondiale qui se réunit chaque jour pour créer du divertissement multijoueur et offrir des expériences uniques, en direct et imprévisibles, créées par les interactions de millions de personnes. Twitch apporte la joie de pouvoir coopérer à une multitude d’activités allant des jeux "casual" aux e-sports de classe internationale en passant par les marathons d’ animation et les streams musicaux et artistiques. Twitch accueille également TwitchCon, le plus grand événement communautaire de l'année, à l’occasion duquel des dizaines de milliers de personnes se rassemblent pour célébrer et nouer des liens avec d'autres personnes partageant leurs intérêts et leurs passions. Il se passe toujours quelque chose chez Twitch. Restez bien informés sur toutes les activités de Twitch: suivez-nous sur Twitter et lisez notre Blog.

