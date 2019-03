Gillette® e Twitch anunciam a Gillette Gaming Alliance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), especialista mundial em cuidados pessoais para homens, e Twitch, o principal serviço e comunidade de entretenimento multiplayer, anunciaram hoje a “Gillette Gaming Alliance,” uma equipe de onze estreamers do Twitch de onze países selecionados para representar a marca e criar conteúdo para os visualizadores. Com início este mês, a Gillette Gaming Alliance apoiará uma promoção “Bits for Blades”, assim como uma experiência de fã final na TwitchCon Europe em Berlim, de 13 a 14 de abril de 2019.

Os seguintes países e streamers compõem a Gillette Gaming Alliance 2019:

EUA – CourageJD - https://www.twitch.tv/couragejd Itália – CiccioGamer89 – https://www.twitch.tv/cicciogamer89 Polônia – IzakOOO - https://www.twitch.tv/izakooo Japão – Daigothebeastv - https://www.twitch.tv/daigothebeastv Brasil – Jovirone - https://www.twitch.tv/jovirone Rússia – Dendi - https://www.twitch.tv/dendi Reino Unido – b0aty - https://www.twitch.tv/b0aty Espanha – MarkiLokurasY - https://www.twitch.tv/markilokurasy Coreia do Sul – Yapyap30 - https://www.twitch.tv/yapyap30 Turquia – Mithrain - https://www.twitch.tv/Mithrain Alemanha – Papaplatte - https://www.twitch.tv/papaplatte

“Com a nossa história de parceria com os melhores da categoria em esportes e entretenimento no mundo inteiro, e como uma marca inicial não endêmica que atua no espaço de games e esportes virtuais, a Gillette está orgulhosa de dar o próximo passo com o Twitch e se alinhar aos melhores streamers do mundo inteiro”, disse Jaweria Ali, diretora de Marketing Global na Gillette. “Também não vemos a hora de oferecer aos fãs a melhor experiência no primeiro TwitchCon fora dos EUA em abril!”

Por meio do “Bits for Blades”, os streamers da Gillette Gaming Alliance oferecerão aos fãs a oportunidade de ganhar Twitch Bits, uma mercadoria virtual que os usuários podem enviar no bate-papo para apoiar financeiramente os streamers, comprando produtos selecionados da Gillette exibidos e discutidos pelos membros da equipe Alliance. Ao clicar em um banner da marca Gillette, os visualizadores podem comprar produtos da Gillette por meio do Amazon.com, ou de um fornecedor terceirizado, e ganhar pelo menos 250 Twitch Bits em troca.

“A comunidade do Twitch se empenha em poder apoiar diretamente os seus streamers favoritos, tanto emocionalmente quanto financeiramente, e ver esse apoio aparecer na tela é um bônus adicional”, disse Nathan Lindberg, diretor sênior de Patrocínio Global no Twitch. “Através do "Bits for Blades", a Gillette permitirá que os fãs apoiem completamente os seus streamers favoritos e que sejam reconhecidos por seus colegas, tudo por causa de sua afinidade com os produtos da Gillette. Esta é uma situação vantajosa para todos!”

No TwitchCon Europe, os fãs podem esperar brindes da Gillette, se reunir com os participantes da Gillette Gaming Alliance e as principais personalidades do Twitch e outras atividades. Para mais informações, acesse o site oficial da Gillette aqui e no Twitter e Facebook.

