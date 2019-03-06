PTC发布新的制造业工人生产力解决方案，继续提升其在工业物联网方面的领导地位

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PTC (NASDAQ: PTC)今天发布了其屡获殊荣的工业物联网(IIoT)解决方案平台ThingWorx®的新版本。ThingWorx 8.4增加了多项新功能，包括旨在简化重要运营数据的收集、汇总和交付方式以提高工厂工人生产力的Operator Advisor。新版本在PTC无与伦比的IIoT战略基础上，进一步加强了其强大的解决方案组合，以应对真正的业务挑战。

通过充分利用IIoT技术，工业制造企业仍然有大量的机会实现产品和服务的差异化，并在整个工厂运营中提高工人的工作效率。据德勤和制造业协会(Manufacturing Institute)的一份最新报告称，先进技术和数字化功能必须与人类特有的技能相结合，才能实现最高的生产力水平。

让IIoT与制造业的新解决方案相互配合

ThingWorx 8.4引入的Operator Advisor是对PTC为制造商设计的现有解决方案的补充。Operator Advisor通过简化情境中数字工作指令的传达，取消静态的纸质和PDF形式的指令，帮助制造商提高员工生产力。该解决方案还可以在工人完成产品谱系(product genealogy)任务时收集数据，并提高工厂运营的可视性。Operator Advisor将IT和OT系统结合在一起，并与智能工具和机器相连接，以创建统一的操作员界面。

Vestas物联网和工业4.0主管Mark Jaxion表示：“ThingWorx Operator Advisor改变了我们向车间员工传达信息的方式。我们已经从利用纸质说明书提供文本形式的指令，过渡到了使用PLM的3D CAD文件下达工作指令。这些信息现在在情境关联中传递，从而让员工可以专注于手头的任务，而不是挖掘各种IT和OT系统以获取正确的信息。”

PTC在IIoT市场，特别是在制造业中的发展势头已促使全球客户、系统集成商和战略合作伙伴接受和采用ThingWorx。Colfax、Elekta、Lavifood、Sealed Air、Vestas和Woodward是已利用ThingWorx和IIoT取得成功的行业领先组织的代表。

Woodward全球业务系统总监Jay Drager表示：“ThingWorx把我们各种不同的所有系统整合在一起，并让我们的员工可根据这些系统的数据采取行动。这让我们不仅能够提高产品质量，而且还提高了整个工厂的效率和生产力。”

ThingWorx平台的新特性和新功能

为了使组织能够快速地获得实施IIoT的价值，ThingWorx 8.4还带来了以下重要改进：

易于使用的仪表板 - ThingWorx Mashup Builder工具更新后的用户界面让快速构建和维护IIoT解决方案变得更加容易

- ThingWorx Mashup Builder工具更新后的用户界面让快速构建和维护IIoT解决方案变得更加容易 与企业系统和数据集成 - ThingWorx Flow将数据工作流的收集、综合和馈送融入相关业务系统，同时可触发重要操作并向最终用户提供警报

- ThingWorx Flow将数据工作流的收集、综合和馈送融入相关业务系统，同时可触发重要操作并向最终用户提供警报 企业升级准备就绪 - 组织可以对ThingWorx进行扩展以实现更广泛的企业部署。作为这次升级的一部分，ThingWorx现已与InfluxDB和Microsoft Azure SQL无缝集成，可实现持久性和时间序列数据管理

- 组织可以对ThingWorx进行扩展以实现更广泛的企业部署。作为这次升级的一部分，ThingWorx现已与InfluxDB和Microsoft Azure SQL无缝集成，可实现持久性和时间序列数据管理 集成了由PTC提供支持的FactoryTalk InnovationSuite – 与罗克韦尔自动化公司联合推出的这款协作软件在功能和更紧密集成方面得到了增强，使工业公司能够利用IT和OT应用程序和系统的数据和见解，进一步优化运营和提高生产力

AR增强IIoT并为工人赋能

PTC的一大特色是其ThingWorx IIoT和Vuforia®增强现实(AR)技术的集成。例如，新的Operator Advisor解决方案的工作指令可以通过AR体验来提供，为任何一线工人提供最为沉浸式的生产力提升体验。Vuforia将ThingWorx IIoT的变革力量提升到了新的水平，进一步增强了下一代互联工作者的能力。

持续的行业验证和市场吸引力

部分得益于与罗克韦尔自动化和微软的强大战略联盟，PTC持续引领IIoT市场和扩大业务。因此，行业分析师和咨询师一再地将PTC和ThingWorx评为同类最佳。

Gartner在其首份IIoT平台魔力象限报告中称PTC为“远见者”，而Forrester则在“2018年第3季度The Forrester Wave：工业物联网软件平台”评估中将PTC评为IIoT平台市场的领导者。ThingWorx还被ABI Research评为顶级智能制造平台，PTC在Berg Insight、IoT ONE、PAC和Quadrant Knowledge Solutions各自的报告中也被评为领导者。

其他资源

关于PTC (NASDAQ: PTC)

PTC通过屡获殊荣、经过市场验证的解决方案促进工业创新，帮助公司实现产品和服务的差异化，改进卓越运营能力和提高员工生产力。借助PTC及其合作伙伴生态系统，制造商可以充分利用如今前景大好的新技术来推动数字化转型。

PTC.com @PTC 博客

PTC、ThingWorx、Vuforia和PTC标识均为PTC Inc.或其子公司在美国和其他国家的商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。