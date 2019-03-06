CFA協會委託Prometric協助完成CFA®第一級課程的數位轉換

巴爾的摩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--經過全面採購流程之後，全球投資管理專業人士協會CFA協會選擇為測驗和評估業提供卓越服務的全球領導者Prometric®作為其第一級課程轉換的主要服務提供者，該課程將從2021年起轉換為電腦化測驗(CBT)。

為此，Prometric將利用其遍及700多個安全專業測驗地點的廣泛全球足跡、在科技創新方面的持續大力投資，以及久經考驗的作業流程，為希望通過CFA認證的人士在整個測驗過程中提供一流的體驗。Prometric已協助200多家首屈一指的專業認證機構成功地從紙筆測驗轉換為電腦化測驗。這一經驗提供了對轉換風險的深入理解，並具備確保成功遷移的成熟工具、技術和流程。如今，Prometric每年代表客戶提供超過700萬場考試。

Prometric總裁兼執行長Charlie Kernan表示：「Prometric很榮幸獲CFA協會選為CFA課程數位轉型的策略性服務提供者。與CFA協會一樣，Prometric在為客戶及其服務的專業人士提供服務時，表現出對服務品質和嚴謹的不懈承諾。我們期待與CFA資格認證團隊合作，成功推出CFA第一級課程考試。」

對於CFA協會這樣的全球資格認證機構來說，電腦化測驗具備諸多優勢。電腦化平臺讓測驗承辦人能夠利用各種試題類型創建考試，並以在職專業人員熟悉的格式提供考試內容。運用強大的整合式測驗開發和遞送解決方案，能夠在分散的測驗網路中迅速高效地完成內容創建和部署，確保為考生提供具有一流品質和完整性的考試。電腦化測驗可採用固定管理或連續測驗時段方式進行考試，並可在實體或臨時考試地點提供，取決於課程特有的需求。

特許金融分析師、CFA協會總裁兼執行長Paul Smith表示：「我們最優先考慮的是堅持CFA章程的標準。保持考試的安全性和符合考生預期的嚴謹性對於此流程至關重要。這是我們課程設計和提供方式的自然演進。提供電腦化測驗是CFA課程大規模數位轉型的一部分，可支援我們達成使命，即領導全球投資管理專業人士、提高全球相關性並加強反映當今職場的投資實務。」

關於Prometric

Prometric讓全球測驗承辦機構能夠透過樹立品質和服務卓越性標準的測驗開發和遞送解決方案，推進其資格認證計畫。Prometric在整合式科技環境中提供綜合和可靠的諮詢、開發、管理和遞送方案，涵蓋全球180多個國家最安全的測驗網路或線上測驗服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.prometric.com或關注Twitter @PrometricGlobal和www.linkedin.com/company/prometric/。

關於CFA協會

CFA協會是全球投資專業人士組織，為專業修養及認證設定標準。該組織支持在投資市場合乎道德的行為，也是全球金融界知識的可靠來源。該協會的終極目標就是創造一個將投資人利益放在第一位、市場以最高效運轉和經濟成長的環境。CFA協會在全球163個國家和地區擁有超過16.1萬名CFA®執照持有人。CFA協會在全球設有9個辦事處以及154個當地會員協會。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cfainstitute.org或關注Twitter @CFAInstitute和Facebook.com/CFAInstitute。

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