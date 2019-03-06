CFA协会委托Prometric协助完成CFA® I级课程的数字化转型

巴尔的摩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--经过全面采购流程之后，全球投资管理专业人士协会CFA协会选择为测试和评估行业提供卓越服务的全球领先公司Prometric®作为其I级课程转型的主要服务提供商，该课程将从2021年起转为机考(CBT)。

为此，凭借覆盖700多个安全专业考试地点的广泛全球足迹、向技术创新的持续大力投资以及久经考验的运营流程，Prometric将为希望通过CFA认证的个人在整个考试过程中提供一流的体验。Prometric已协助200多家领先的专业认证机构实现从纸考向机考的转型。凭借这一经验，该公司掌握了对转型风险的深入理解，并具备确保成功迁移的成熟工具、技术和流程。如今，Prometric每年代表客户提供超过700万场考试。

Prometric总裁兼首席执行官Charlie Kernan表示：“ Prometric很荣幸CFA协会选择我们担任CFA课程数字转型的战略服务提供商。与CFA协会一样，Prometric在向客户及其服务的专业人士提供服务时，表现出对服务质量和严谨的不懈承诺。我们期待与CFA资格认证团队开展合作，成功推出CFA I级课程考试。”

对于CFA协会这样的全球资格认证机构来说，机考具备诸多优势。机考平台让考试承办人能够利用各种试题类型创建考试，并以在职人员熟悉的形式提供考试内容。通过运用强大的一体式考试开发和交付解决方案，内容能够在分散的考试网络中迅速高效地完成创建和部署，确保向受试者提供具有一流质量和完整性的考试。机考通过固定管理或连续考试窗口进行考试，并可在实体或临时考试地点提供，具体取决于课程特有的需求。

特许金融分析师、CFA协会总裁兼首席执行官Paul Smith表示：“ 我们最优先考虑的是坚持CFA章程的标准。保持考试的安全和符合受试者预期的严谨性对于此流程至关重要。这是我们课程设计和提供方式的自然演进。机考是CFA课程大规模数字转型的一部分，可支持我们达成使命，即领导全球投资管理专业人士、提高全球相关性并更好反思当今职场的投资实践。”

关于Prometric

Prometric让全球考试承办方能够通过树立质量和服务卓越性标准的测试开发和交付解决方案，推进其资格认证计划。Prometric在基于技术的一体式环境中提供综合和可靠的咨询、开发、管理和交付方案，覆盖全球180多个国家最安全的考试网络或网上考试服务。如要了解更多信息，请访问www.prometric.com或关注Twitter @PrometricGlobal和www.linkedin.com/company/prometric/。

关于CFA协会

CFA协会是一个全球投资专业人士组织，为专业修养及认证设定标准。该组织支持在投资市场合乎道德的行为，也是全球金融界知识的可靠来源。该协会的终极目标就是创造一个将投资者利益放在第一位，实现市场最高效运转和经济增长的环境。CFA协会在全球163个国家和地区拥有超过16.1万名CFA®执照持有人。CFA协会在全球设有9个办事处以及154个当地成员协会。如要了解更多信息，请访问www.cfainstitute.org或关注Twitter @CFAInstitute和Facebook.com/CFAInstitute。

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