Voxware擴張全球業務

紐澤西州漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雲端語音和分析供應鏈解決方案的主要提供商Voxware今天宣佈，在先前未曾開發的市場建立了兩項策略性合作夥伴關係。新加坡供應鏈顧問公司Ai Links Limited和總部位於挪威的供應鏈和物流解決方案提供商Onlog AS將在各自的地區成為Voxware的加值型轉售商(VAR)。

Voxware總裁兼執行長Keith Phillips表示：「我們欣然宣佈這些合作夥伴關係，擴展我們在北美、拉美和歐盟之外的國際業務。我們的自動化解決方案存在全球性需求，我們十分期待支持新合作夥伴取得成功。」

Ai Links的所有者Steve Shea表示：「Voxware讓我立即對他們感興趣的是其科技的創新水準。它是完整的倉庫自動化解決方案，提供全面的分析服務。在我評估其他供應商時，Voxware從競爭中脫穎而出，我相信它可以迅速成為亞太地區的重量級選手。我很榮幸能成為該團隊的延伸。」

Onlog AS將專注於其在挪威的現有客戶，以及丹麥、瑞典和冰島的實地機會。

Onlog AS常務董事Jarle Hotvedt表示：「我們一直在尋找能運行於Android上的語音解決方案合作夥伴，因為它具備靈活性。我們之前的合作夥伴無法做到這一點。新的合作夥伴關係將使我們能夠提供與不同平臺的專業整合，同時協助客戶提高效率和節省資本支出。」

關於Voxware

Voxware提供的科技解決方案能夠在恰好需要的時間和地點提供重要的供應鏈資訊，從而促使配送速度、準確性和效率最佳化。其套裝產品同時包括特別專注於配送功能的倉庫自動化和分析解決方案。利用這些解決方案，企業對於如何最有效地管理營運可獲得前所未有的瞭解，從而降低成本和超出客戶期望以提高獲利能力。更多資訊，請造訪www.voxware.com。

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