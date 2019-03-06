Voxware拓展全球业务

新泽西州汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--基于云的语音和分析供应链解决方案的领先提供商Voxware今天宣布在先前未曾开发的市场建立了两项战略合作伙伴关系。新加坡供应链咨询公司Ai Links Limited和总部位于挪威的供应链和物流解决方案提供商Onlog AS将在各自的地区成为Voxware的增值经销商(VAR)。

Voxware总裁兼首席执行官Keith Phillips表示：“我们非常高兴地宣布这些合作伙伴关系，扩展我们在北美、拉美和欧盟之外的国际业务。我们的自动化解决方案存在全球性需求，我们十分期待着支持我们的新合作伙伴取得成功。”

Ai Links的所有者Steve Shea表示：“Voxware让我立即对他们感兴趣的是其技术的创新水平。它是一个完整的仓库自动化解决方案，提供全面的分析服务。在我评估其他供应商时，Voxware从竞争中脱颖而出，我相信它可以迅速成为亚太地区的重量级选手。我很自豪能成为该团队的延伸。”

Onlog AS将专注于其在挪威的现有客户，以及丹麦、瑞典和冰岛的实地机会。

Onlog AS常务董事Jarle Hotvedt表示：“我们一直在寻找能工作于Android上的语音解决方案合作伙伴，因为它具备灵活性。我们之前的合作伙伴无法做到这一点。我们新的合作伙伴关系将使我们能够提供与不同平台的专业集成，同时帮助客户提高效率和节省资本支出。”

关于Voxware

Voxware提供的技术解决方案能够在恰好需要的时间和地点提供重要的供应链信息，从而优化配送速度、准确性和效率。其产品套件同时包括特别专注于配送功能的仓库自动化和分析解决方案。通过这些解决方案，公司对于如何最好地管理他们的运营可获得前所未有的了解，从而通过降低成本和超出客户期望来提高盈利能力。更多信息，请访问www.voxware.com。

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