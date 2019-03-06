CSC選擇FIS作為管理服務提供者

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的商業、法律、稅務和數位品牌服務提供者CSC今天宣佈，公司已選擇世界最大的全球性金融科技解決方案提供商FIS™來為其私募股權和房地產客戶提供第三方管理服務。作為合作的一部分，CSC將採用FIS Investran和FIS Data Exchange。

Investran是屢獲殊榮的整合式基金會計解決方案，而Data Exchange是提供分析和報告的投資人入口網站，二者可針對整個投資生命週期提供支援，並幫助私募股權和另類投資公司將前、中、後臺流程自動化。CSC將首先在亞太地區部署該解決方案，並可望逐步擴大至全球其他辦事處。

CSC全球金融市場業務總裁Bill Popeo表示：「FIS已經樹立了良好的威望，作為全球最安全的科技供應商之一，FIS借助 Investran和Data Exchange平臺為基金管理公司提供服務。FIS和CSC一樣擁有一流的系統、解決方案和服務。此次合作將大大增加我們不斷成長的私募股權管理、報告與會計服務的價值。」

FIS機構與批發業務主管Martin Boyd表示：「能夠為CSC的基金管理客戶提供管理解決方案，我們倍感榮幸。我們首屈一指的技術，加上CSC在提供最高標準服務方面的出色成績，可謂強力組合。」

CSC全球金融市場業務亞太區副總裁Chris Daly也贊同Boyd的說法，稱那些幾乎未注意到卻能有效改善日常業務的合作關係才是最棒的。Daly說：「只有當你的合作夥伴能夠感同身受，切身理解你的利益時，才會出現這種合作關係。」

關於CSC

CSC為另類融資貸款機構、基金管理公司、借款人和資本市場參與者提供綜合管理服務。我們能夠在公司生命週期的任何階段提供端到端的客製化服務，並在各個資產類別的私募股權、房地產、結構性融資和重組領域擁有數十年經驗。90%的財星500大企業、超過65%的全球最佳品牌(Interbrand®)、近1萬家法律事務所以及超過3,000家金融機構均選擇我們作為其最值得信賴的合作夥伴。公司於1899年成立，總部位於美國德拉瓦州威明頓，並在美國、加拿大、歐洲和亞太地區開設了多個分部及辦公室。我們是全球性公司，業務遍佈全球，無論客戶在哪裡，都能享受到最專業全面的服務——每一項服務均由來自該領域最頂尖的業界專家為您提供。有關CSC基金管理服務的更多資訊，請造訪csc.global/fundadmin。

關於FIS

FIS是金融服務科技領域的全球領導者，專注於零售與機構銀行、支付、資產和財富管理、風險與法規遵循，以及外包解決方案。憑藉我們廣泛而又深入的解決方案組合、全球化能力和領域專長，FIS為130多個國家的2萬多名客戶提供服務。FIS總部位於佛羅里達州傑克遜維爾，在全球擁有逾4.7萬名員工，在支付處理、金融軟體和銀行解決方案領域佔居領先地位。FIS是《財星》500大企業(Fortune 500®)之一，也是標準普爾500指數(Standard & Poor’s 500® Index)的成分公司，致力於提供軟體、服務與科技外包，令金融世界充滿力量。有關FIS的更多資訊，請造訪https://www.fisglobal.com/。

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