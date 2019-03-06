CSC选择FIS作为管理服务提供商

特拉华州威尔明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的商业、法律、税务和数字品牌服务提供商CSC今天宣布，公司已选择世界最大的全球性金融技术解决方案提供商FIS™来为其私募股权和房地产客户提供第三方管理服务。作为合作的一部分，CSC将采用FIS Investran和FIS Data Exchange。

Investran是一款屡获殊荣的综合性基金会计解决方案，而Data Exchange是一个分析和报告的投资者门户平台，二者可针对整个投资生命周期提供支持，并帮助私募股权和另类投资公司实现前、中、后台流程的自动化。CSC将首先在亚太区部署该解决方案，并预计将逐步扩大至全球其他办事处。

CSC全球金融市场业务总裁Bill Popeo表示：“FIS已经树立了良好的威望，作为全球最安全的技术供应商之一，FIS借助 Investran和Data Exchange平台为基金管理公司提供服务。FIS和CSC一样拥有一流的系统、解决方案和服务。此次合作将大大增加我们不断发展的私募股权管理、报告与会计服务的价值。”

FIS机构与批发业务主管Martin Boyd表示：“能够为CSC的基金管理客户提供管理解决方案，我们倍感荣幸。我们首屈一指的技术，加上CSC在提供最高标准服务方面的出色成绩，可谓强强联合。”

CSC全球金融市场业务亚太区副总裁Chris Daly也赞同Boyd的说法，称那些看上去不起眼，却能有效改善日常业务的合作关系才是最棒的。Daly说：“只有当你的合作伙伴能够感同身受，切身理解你的利益时，才能实现这种合作关系。”

关于CSC

CSC向替代性融资出借方、基金管理公司、贷款方和资本市场参与者提供综合管理服务。我们能够在公司生命周期的任何阶段提供端到端的定制化服务，并在各个资产类别的私募股权、房地产、结构性融资和重组领域拥有数十年经验。90%的财富500强公司、超过65%的全球最佳品牌(Interbrand®)、近1万家法律事务所以及超过3,000家金融机构均选择我们作为其最值得信赖的合作伙伴。公司于1899年成立，总部位于美国特拉华州威尔明顿，并在美国、加拿大、欧洲和亚太地区开设了多个分部及办公室。我们是一家全球化公司，我们的业务遍布全球，无论客户在哪里，都能享受到最专业全面的服务——每一项服务均由来自该领域最顶尖的行业专家为您提供。有关CSC基金管理服务的更多信息，请访问csc.global/fundadmin。

关于FIS

FIS是金融服务技术领域的全球领导者，专注于零售与机构银行、支付、资产和财富管理、风险与合规，以及外包解决方案。凭借我们广泛而又深入的解决方案组合、全球化能力和领域专长，FIS为130多个国家的2万多客户提供服务。FIS总部位于佛罗里达州杰克逊维尔，在全球拥有逾4.7万名员工，在支付处理、金融软件和银行解决方案领域占据着领先地位。FIS是一家《财富》500强(Fortune 500®)公司，也是标准普尔500指数(Standard & Poor’s 500® Index)的成分公司，致力于提供软件、服务与技术外包，令金融世界充满力量。有关FIS的更多信息，请访问https://www.fisglobal.com/。

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