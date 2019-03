WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--CSC, ‘s werelds toonaangevende leverancier van bedrijfs-, juridische, belasting- en digitale merkdiensten, heeft vandaag aangekondigd FIS™ te hebben gekozen,’ s werelds grootste wereldwijde aanbieder van financiële technologieoplossingen. Het zal administratiediensten van derden voor haar private equity- en onroerendgoedklanten gaan beheren. CSC gebruikt FIS Investran en FIS Data Exchange als onderdeel van het partnerschap.

Investran, een bekroonde, geïntegreerde oplossing voor fondsadministratie, en Data Exchange, een beleggersportaal voor analyse en rapportage, ondersteunen de volledige levenscyclus van investeringen en automatiseren front-, midden- en backoffice-processen voor private equity en alternatieve beleggingen bedrijven. CSC implementeert in eerste instantie de oplossing in de regio Azië/Pacific en zal naar verwachting het gebruik uitbreiden naar andere kantoren over de hele wereld.

