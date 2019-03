CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--InnerWorkings Inc. (NASDAQ: INWK), het toonaangevende wereldwijde marketingbedrijf, kondigde vandaag een verlenging en uitbreiding aan van haar lopende relatie met Beam Suntory, een wereldleider in premium spiritualiën.

Sinds 2015 zijn InnerWorkings en Beam Suntory een partnerschap aangegaan om een wereldwijd executieplatform te bouwen dat verbeterde service levels, creatieve ondersteuning, innovatie en inzicht in gegevens biedt door gebruik te maken van de VALO-technologiesuite van InnerWorkings. De vandaag aangekondigde uitbreiding voorziet in taken van InnerWorkings met uitgebreide geografische en categorieverantwoordelijkheden tot 2023.

“In minder dan vier jaar van samenwerking met InnerWorkings hebben we een enorm succes geboekt bij het transformeren van onze uitgebreide portfolio van wereldwijde merken”, aldus Jim Dionne, Senior Director, Global Marketing en Americas Procurement for Beam Suntory.

