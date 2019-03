InnerWorkings étend et développe son partenariat avec Beam Suntory

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK), leader mondial de l’exécution marketing, a annoncé aujourd’hui la signature d’une extension et d'une expansion de sa relation en cours avec Beam Suntory, un leader mondial du secteur des spiritueux premium.

Depuis 2015, InnerWorkings et Beam Suntory entretiennent un partenariat pour bâtir une plateforme d'exécution mondiale visant à fournir des niveaux de service optimisés, un soutien créatif, de l'innovation, et des données mobilisant la suite de technologie VALO d'InnerWorkings. L'extension annoncée aujourd'hui attribue à InnerWorkings des responsabilités géographiques et de catégorie étendues jusqu'en 2023.

« En moins de quatre ans de partenariat avec InnerWorkings, nous avons remporté un énorme succès en transformant l'exécution marketing pour notre vaste portefeuille de marques mondiales », a déclaré Jim Dionne, directeur principal, marketing mondial et approvisionnement du continent américain, pour Beam Suntory. « Nous développons maintenant le modèle d'InnerWorkings en incorporant de nouvelles catégories telles qu'un emballage de luxe afin de dynamiser la stratégie de croissance mondiale de Beam Suntory. »

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que nos équipes collectives ont accompli et cet accord est pour nous une reconnaissance de ce que nous avons réalisé et un vote de confiance pour un partenariat plus global », a ajouté Ryan Cox, vice-président directeur en charge des solutions BPO chez InnerWorkings. « Notre expérience approfondie du marché vertical des spiritueux, notre puissante technologie et notre plateforme globale font de nous le partenaire idéal pour la chaîne logistique de marketing de Beam Suntory. »

Pour en savoir plus sur InnerWorkings, visiter www.inwk.com. Pour en savoir plus sur Beam Suntory, visiter www.beamsuntory.com.

À propos d’InnerWorkings, Inc.

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK) est la plus grande firme d’exécution de marketing au service de marques figurant au Fortune 1000 dans une large gamme d’industries. En tant que solution d’entreprise externalisée et complète, la société s’appuie sur une technologie exclusive, un vaste réseau de fournisseurs et une expertise de domaine approfondie pour rationaliser la production des produits de marque et les expériences de vente au détail, dans divers formats et régions. InnerWorkings a son siège à Chicago, dans l’Illinois, et emploie plus de 2 100 salariés qui assistent les clients mondiaux dans l’exécution de campagnes de marques multidimensionnelles sur tous les principaux marchés du monde. Parmi les nombreux secteurs desservis par InnerWorkings, citons : la vente au détail, les services financiers, l’hôtellerie, les biens de consommation emballés, les organismes à but non lucratif, les soins de santé, l’alimentation et les boissons, la télédiffusion et la câblodistribution, l’automobile, ainsi que les transports. Pour plus d’informations, visiter le site : www.inwk.com.

À propos de Beam Suntory Inc.

En tant que leader mondial du secteur des spiritueux premium, Beam Suntory inspire les connexions humaines. Les consommateurs du monde entier choisissent les marques de la société, parmi lesquelles figurent les marques de bourbon emblématiques Jim Beam et Maker's Mark, le whisky Kakubin de Suntory et le cognac Courvoisier, ainsi que des marques premium de renommée mondiale comme le bourbon Knob Creek et Basil Hayden's, les whiskies japonais Yamazaki, Hakushu et Hibiki, les whiskies écossais Teacher’s, Laphroaig et Bowmore, le whisky Canadian Club, la téquila Hornitos et Sauza, la vodka EFFEN et Pinnacle, le gin Sipsmith et Roku, et la liqueur Midori.

La société Beam Suntory a été créée en 2014 par une fusion entre le leader mondial du bourbon et le pionnier du whisky japonais pour former une nouvelle société passionnée par la qualité et pouvant s'enorgueillir d'un riche héritage, d'un esprit d'innovation et d'une vision « Growing for Good. » Beam Suntory, qui a son siège à Chicago, dans l'Illinois, est une filiale de la société japonaise Suntory Holdings Limited. Pour plus d'informations sur Beam Suntory, ses marques et son engagement de responsabilité sociale, veuillez visiter www.beamsuntory.com et www.drinksmart.com.

