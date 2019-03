InnerWorkings amplia e prolonga parceria com a Beam Suntory

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A InnerWorkings Inc. (NASDAQ: INWK), empresa líder em execução de marketing global, anunciou hoje um prolongamento e expansão de seu atual relacionamento com a Beam Suntory, líder mundial em bebidas destiladas premium.

Desde 2015, a InnerWorkings e a Beam Suntory se associaram para construir uma plataforma de execução global para fornecer níveis aprimorados de serviço, suporte criativo, inovação e insights de dados, aproveitando o conjunto de tecnologia VALO da InnerWorkings. O prolongamento anunciado hoje encarrega a InnerWorkings de expandir as responsabilidades geográficas e de categoria até 2023.

“Em menos de quatro anos de parceria com a InnerWorkings, alcançamos um tremendo sucesso transformando a execução de marketing para nosso vasto portfólio de marcas globais”, disse Jim Dionne, diretor sênior de marketing global e compras das Américas da Beam Suntory. “Agora estamos expandindo ainda mais o modelo da InnerWorkings, incorporando novas categorias, como embalagens de luxo, para alimentar a estratégia de crescimento global da Beam Suntory”.

“Estamos extremamente orgulhosos do que nossas equipes realizaram coletivamente e vemos esse acordo como uma prova do que entregamos e um voto de confiança para uma parceria mais abrangente”, disse Ryan Cox, vice-presidente sênior de Soluções de BPO da InnerWorkings. “Nossa profunda especialização em tecnologia vertical, tecnologia avançada e plataforma global nos torna o parceiro perfeito para a cadeia de suprimentos de marketing da Beam Suntory”.

Para mais informações sobre a InnerWorkings, acesse www.inwk.com. Para mais informações sobre a Beam Suntory, acesse www.beamsuntory.com.

Sobre a InnerWorkings, Inc.

A InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK) é a empresa líder global em execução de marketing que atende a marcas Fortune 1000 de uma grande variedade de setores. Como uma ampla solução de terceirização empresarial, ela emprega tecnologia exclusiva, uma extensa rede de fornecedores e conhecimentos profundos em seu campo de atuação para simplificar e agilizar a produção de materiais com identificação de marca e experiências de varejo em diversos formatos e regiões geográficas. A InnerWorkings está sediada em Chicago, Illinois, e emprega mais de 2.100 pessoas que apoiam nossos clientes globais na execução de campanhas de marca multifacetadas em todos os principais mercados do mundo. Dentre os muitos setores que a InnerWorkings atende estão: varejo, serviços financeiros, hospitalidade, bens de consumo, organizações sem fins lucrativos, assistência médica, alimentos e bebidas, transmissão e cabo, automotivo e transporte. Para mais informações, acesse: www.inwk.com.

Sobre a Beam Suntory Inc.

A Beam Suntory inspira conexões humanas como a líder mundial em bebidas alcoólicas premium. Pessoas no mundo todo consomem os produtos da empresa, inclusive as icônicas marcas de bourbon Jim Beam e Maker's Mark, o uísque Kakubin da Suntory, e o conhaque Courvoisier, bem como marcas premium reconhecidas mundialmente, como os bourbons Knob Creek e Basil Hayden, os uísques japoneses Yamazaki, Hakushu e Hibiki, os uísques escoceses Teacher's, Laphroaig e Bowmore, o uísque Canadian Club, as tequilas Hornitos e Sauza, a vodka EFFEN e Pinnacle, os gins Sipsmith e Roku e o licor Midori.

A Beam Suntory foi criada em 2014 através da fusão entre a empresa líder mundial em bourbon e a pioneira em uísque japonês para formar uma empresa com profunda tradição, paixão pela qualidade, espírito inovador e uma visão de crescer para o bem. Sediada em Chicago, Illinois, a Beam Suntory é uma subsidiária da Suntory Holdings Limited, do Japão. Para obter mais informações sobre a Beam Suntory, suas marcas e seu compromisso com a responsabilidade social, acesse www.beamsuntory.com e www.drinksmart.com.

