Optomind Inc.、II-VI Incorporated、MACOM與MultiLane SAL在OFC 2019上攜手展示200G QSFP56 AOC

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2019年3月5日-7日，在加州聖地牙哥會議中心舉行的2019年美國光纖通訊展覽會及研討會(OFC 2019)：Optomind Inc.將在OFC 2019（MultiLane4507號攤位）上展示200-Gbit/s (200G)四通道SFP介面(QSFP) 56 AOC。Optomind Inc.一直與II-VIIncorporated、MACOM及MultiLane SAL密切合作以進行此次展示。

100G到400G的技術進步顯著改變了資料中心和資料中心互連的生態系統。由於目前採用100G進行大規模部署，且400G尚未達到主流成本結構，雲端資料中心迫切希望利用一切機會來縮小輸送量差距，並與資料需求保持同步。200G短距離AOC目前適用於高階AI伺服器和高效能運算(HPC)，可作為100G和400G之間的過渡產品。

利用不歸零制(NRZ) 可將II-VI的8元件垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)陣列調變為28Gb/s，或利用四階脈衝振幅調變(PAM4)將其調變為56Gb/s，以便在短距離多模光纖鏈路上分別達到200或400Gb/s的複合速度。

Optomind的光電引擎技術充分利用MACOM的四通道53Gbps PAM4類比時脈與資料回復(CDR)、線性跨阻放大器(TIA)、VCSEL驅動器晶片組，支援100公尺OM3多模光纖採用200G QSFP56 AOC，包括採用訂製的塑膠射出模具和專用的光學組件進行架構設計最佳化，以提高接收端訊號的完整性。

Optomind承諾以市場上最優惠的價格及時大量交遞高品質的AOC。全新200G QSFP56 AOC的客戶樣品發貨將於今年第三季開始。利用高密度外型，實現交換機與伺服器之間的超大規模資料中心機櫃頂端(ToR)互連的短距離互連解決方案：Optomind的下一個目標是QSFPD-DD與OSFP。

為因應不斷演變的資料中心需求，MultiLane已開發出各種測試解決方案，以表徵10G至400G的高速光介面和電氣介面。MultiLane將在OFC上展示其用於100G Lambda測試的全新ML1016D-CR 53 GBaud PAM4光時脈回復模組。

關於Optomind Inc.

Optomind Inc.是先進主動式光纖纜線(AOC)開發及低成本大量生產領域的全球領導者，為資料中心和非資料中心應用領域提供最有效的光學互連解決方案。

關於II-VI Incorporated

II-VI Incorporated是工程材料及光電子零件領域的全球領導者及垂直整合製造公司，致力於為工業、光通訊、軍事、生命科學、半導體設備及消費類市場的各類應用研發創新產品。該公司生產適合各種特定應用的光電材料和零件，並以各種形式進行部署，包括整合先進軟體，為客戶提供支援。

關於MACOM

MACOM提供用於光學、無線和衛星網路的突破性半導體技術，滿足社會對資訊永無止境的需求，進而創造連線性更佳、更安全的世界。MACOM為半導體產業的支柱型企業，60多年來一直蓬勃發展，勇於改變世界，力圖精益求精，敢於在技術上不斷突破，為客戶創造真正的競爭優勢，並為投資者帶來更高的價值。MACOM在北美、歐洲、亞洲擁有多所設計中心和銷售辦事處。

關於MultiLane SAL

MultiLane Inc.致力於研發資料傳輸速率為10-400 Gb/s的儀器和互連測試模組。產品包括BERT、TDR、光學和電學窺鏡及一系列用於CFP、CFP2、QSFP、QSFP-DD及OSFP模組的符合MSA規格的開發工具。公司還提供相容性測試服務和全自動化的測試解決方案。MultiLane的產品用於測試半導體、AOC、DAC、光電模組及葉片。

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