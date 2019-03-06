Optomind Inc.、II-VI Incorporated、MACOM与MultiLane SAL在OFC 2019上携手展示200G QSFP56 AOC

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2019年3月5日-7日期间，在加州圣地亚哥会展中心举行的2019年美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC 2019)上：Optomind Inc.将在OFC 2019（MultiLane4507号展位）上展示200-Gbit/s (200G)四通道SFP接口(QSFP) 56 AOC。Optomind Inc.一直与II-VIIncorporated、MACOM及MultiLane SAL密切合作进行此次展示。

100G到400G的技术进步显著改变了数据中心和数据中心互连的生态系统。由于目前采用100G进行大规模部署，且400G尚未达到主流成本结构，云数据中心迫切希望利用一切机会弥补吞吐量差距，与数据需求保持同步。200G短距离AOC目前适用于高端AI服务器和高性能计算(HPC)，可作为100G和400G之间的过渡产品。

可利用不归零制(NRZ)将II-VI的8元垂直腔面发射激光器(VCSEL)阵列调制为28Gb/s，或利用四电平脉冲幅度调制(PAM4)将其调制为56Gb/s，以便在短距离多模光纤链路上分别实现200或400Gb/s的复合速度。

Optomind的光电引擎技术充分利用MACOM的四通道53Gbps PAM4模拟时钟数据恢复(CDR)、线性互阻放大器(TIA)、VCSEL驱动器芯片组，支持100米OM3多模光纤采用200G QSFP56 AOC，包括通过采用定制注塑模具和专用的光学部件进行架构设计优化，来提高接收端信号的完整性。

Optomind承诺以市场上最优惠的价格及时大批量交付高质量的AOC。全新200G QSFP56 AOC的客户样品发货将于今年第三季度启动。利用高密度外形，实现交换机与服务器之间的超大规模数据中心架顶式(ToR)互连的短距离互连解决方案：Optomind的下一个目标是实现QSFPD-DD与OSFP。

为满足不断发展的数据中心需求，MultiLane开发了各种测试解决方案，以表征10G至400G的高速光接口和电气接口。MultiLane将在OFC上展示其用于100G第三阶段测试的全新ML1016D-CR 53 GBaud PAM4光时钟恢复模块。

关于Optomind Inc.

Optomind Inc.是先进有源光缆(AOC)开发及低成本批量生产领域的全球领先企业，为数据中心和非数据中心应用领域提供最有效的光学互连解决方案。

关于II-VI Incorporated

II-VI Incorporated是一家工程材料及光电器件领域的全球领导者及垂直整合制造公司，致力于为工业、光通信、军事、生命科学、半导体设备及消费类市场的各类应用研发创新产品。该公司生产适合各种特定应用的光电材料和器件，并以集成先进软件等各种形式对它们进行部署，为客户提供支持。

关于MACOM

MACOM致力于通过提供创新性的光学、无线和卫星网络半导体技术，满足社会对信息永无止境的需求，从而实现一个连接性更好、更安全的世界。60多年来，MACOM作为半导体行业的支柱型企业一直在蓬勃发展，勇于改变世界，力图精益求精，敢于在技术上不断突破，为客户创造真正的竞争优势，并为投资者带来更高的价值。MACOM在北美、欧洲、亚洲拥有多所设计中心和销售办事处。

关于MultiLane SAL

MultiLane Inc.致力于研发数据传输速率为10-400 Gb/s的仪器和互连测试模块。产品包括BERT、TDR、光学和电学窥镜及一系列用于CFP、CFP2、QSFP、QSFP-DD及OSFP模块的符合MSA规范的开发工具。公司还提供一致性测试服务和全自动化的测试解决方案。MultiLane的产品用于测试半导体、AOC、DAC、光电模块及叶片。

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