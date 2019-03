CSC seleciona o FIS como provedor de serviços de administração

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--A CSC, fornecedora líder mundial de serviços de marcas comerciais, jurídicas, fiscais e digitais, anunciou hoje que selecionou a FIS™, a maior provedora global do mundo dedicada a soluções de tecnologia financeira, para gerenciar serviços de administração terceirizados para suas empresas privadas, clientes de patrimônio e imobiliário. A CSC empregará o FIS Investran e o FIS Data Exchange como parte da parceria.

A Investran, uma solução integrada e premiada para contabilidade de fundos, e o Data Exchange, um portal de investidores para análise e relatórios, dão suporte a todo o ciclo de vida do investimento e automatizam os processos de front, middle e back-office para private equity e empresas de investimentos alternativos. A CSC está inicialmente lançando a solução na região Ásia-Pacífico e espera expandir seu uso para outros escritórios ao redor do mundo.

“A FIS construiu uma reputação como um dos provedores de tecnologia globais mais seguros que atendem aos administradores de fundos com a plataforma Investran e Data Exchange”, diz Bill Popeo, presidente da divisão de Mercados Financeiros Globais da CSC. “A FIS, assim como o CSC, oferecem os melhores sistemas, soluções e serviços da categoria. Essa parceria é um acréscimo significativo de valor aos nossos crescentes serviços de administração, relatórios e contabilidade de private equity.”

“Estamos honrados por sermos escolhidos como a solução de administração da CSC para seus clientes de administração de fundos”, diz Martin Boyd, diretor de negócios Institutional & Wholesale da FIS. “Nossa liderança em tecnologia, juntamente com o registro da CSC de fornecer os mais altos níveis de serviço, faz desta uma combinação poderosa.”

Chris Daly, vice-presidente do Global Financial Markets da CSC na região da APAC, faz eco aos comentários de Boyd, dizendo que as melhores relações de trabalho são aquelas que passam praticamente despercebidas, mas que melhoram os negócios diariamente. “Essas parcerias acontecem quando você se associa a uma organização que entende interesses dela tanto quanto os seus.”

Sobre a CSC

A CSC fornece uma gama abrangente de serviços administrativos e de gerência para financiadores de financiamentos alternativos, gestores de fundos, tomadores de empréstimos e participantes do mercado de capitais. Somos capazes de fornecer serviços personalizados de ponta a ponta em qualquer fase do ciclo de vida do negócio e temos décadas de experiência em private equity, imobiliário, financiamento estruturado e reestruturação em uma gama completa de classes de ativos. Somos o parceiro de confiança para 90% das empresas da Fortune 500®, mais de 65% das Melhores marcas globais (Interbrand®), quase 10.000 escritórios de advocacia e mais de 3.000 organizações financeiras. Sediada em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, temos escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na região Ásia-Pacífico. Somos uma empresa global capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam - e conseguimos isso empregando especialistas em todos os negócios que atendemos. Para obter mais informações sobre os serviços de administração de fundos da CSC, visite csc.global/fundadmin.

Sobre a FIS

A FIS é líder global em tecnologia de serviços financeiros, com foco em soluções bancárias e de varejo institucionais, pagamentos, gerenciamento de patrimônio e riqueza, risco e conformidade e terceirização. Através da profundidade e amplitude do nosso portfólio de soluções, capacidades globais e expertise de domínio, a FIS atende a mais de 20.000 clientes em mais de 130 países. Sediada em Jacksonville, Flórida, a FIS emprega mais de 47.000 pessoas em todo o mundo e ocupa posições de liderança em processamento de pagamentos, software financeiro e soluções bancárias. Fornecendo software, serviços e terceirização da tecnologia que fortalecem o mundo financeiro, a FIS é uma empresa da Fortune 500®e é membro do Índice Standard & Poor's 500®. Para mais informações sobre o FIS, visite https://www.fisglobal.com/.

